Léa, Lilou, Lola, Baha, Zaia, Constance et Wyam d'Emiland Gauthey en mode zumba rose contre le cancer du sein

Pour l'occasion de la foire de Chalon, ils ont donné de l'énergie en mode zumba. Les élèves de première Métiers de l'accueil d'Emiland Gauthey, sont des fidèles d'Octobre Rose, grâce à la mobilisation d'Annick Barbotin et Setti Messousa, leurs professeurs. Dans le cadre d'un projet scolaire, c'est une zumba qui a été organisée par Léa, Lilou, Lola, Baha, Zaia, Constance et Wyam. Epaulés par Stéphane Bedin, spécialiste bien connue et professeure de zumba, ils ont donné de l'énergie, pour une soixantaine de personnes. Robert Jonas, Proviseur-adjoint de l'établissement mais aussi les enseignants de l'établissement ou encore Célia Vialet, Miss 15/17 Bourgogne, sont venus saluer l'initiative de cette belle jeunesse chalonnaise. Tous les fonds réunis au cours des opérations menées par les élèves ont d'ailleurs été distribués aux associations de lutte contre le cancer (lire article info-chalon). Ce samedi, les élèves d'Emiland Gauthey seront encore sur le terrain au Parc des Expositions afin de préparer les moindres détails en lien avec le Grand Chalon Athlétisme pour la Chalonnaise dimanche matin.

A noter que si vous souhaitez vous inscrire à la Chalonnaise de dimanche. Plus aucune inscription par internet n'est prise. Rendez-vous dès samedi matin au parc des Expositions de Chalon. Les bénévoles vous attendent sur place.