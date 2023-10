Octobre Rose : Soirée Barbie Karaoké au restaurant Mama Mundo

Une soirée au profit de Life is rose, une association créée pour lutter contre la précarité sociale générée par le cancer. Plus de détails avec Info Chalon.

Le mois d'octobre est là, et avec lui, la sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein, symbolisée par Octobre Rose. Cette année, le restaurant Mama Mundo, situé au 156 Avenue Boucicaut, a le plaisir de vous inviter à une soirée spéciale Barbie Karaoké ce samedi 14 octobre, à partir de 20 heures.

Cette soirée est au profit de l'association Life is rose.

Créée par Nathalie Laouti-Savariaud, une ancienne patiente, Life is Rose est une association qui vient soutenir les malades du cancer et leurs proches à conserver leur place dans la société par divers moyens : aides financières, reconversion professionnelle, aide à domicile, assurance emprunteur, informations pratiques…

Un endroit convivial, un karaoké girly, et une soirée pour une noble cause, que demander de plus ?

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati