Conférence de presse de présentation du programme des festivités de la 24e édition de la Paulée de la Côte Chalonnaise !

Les discours et le photoreportage info-chalon.com

Après le lancement officiel de la Paulée 2023 qui s’est déroulé le 19 septembre à l’occasion de l’inauguration du théâtre de verdure, était organisée, ce vendredi 13 octobre à 15 heures 15, dans le Salon d'Honneur de la mairie de Chalon-sur-Saône, la conférence de presse de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, sur la présentation des festivités de la 24ème édition de la Paulée de la Côte Chalonnaise qui se déroulera du 20 au 22 octobre.

Une conférence de presse qui se déroulait en présence des deux confréries vineuses à l’origine de l’événement : la Confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey représentée par Yves de Suremain et la Confrérie des Embrasseurs du Fin Goulôt de Montagny représentée par Stéphane Aladame.

Un événement qui se déroulait en présence de Bruno Legourd, 1er adjoint à la ville de Chalon, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture et Pierre Carlot, Conseiller municipal en charge des Associations Chalonnaises.

Voici quelques extraits de la conférence de Presse :

Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône : « Merci à toutes et à tous de votre présence. On avait fait un premier point de présentation de la Paulée lors de l’inauguration du théâtre de verdure mais nous voulions revenir spécifiquement sur l’événement car nous en sommes à une semaine. En effet la semaine prochaine à une heure près on lancera les festivités comme d’habitude de la Paulée avec une présence aussi très importante de la photographie avec de nombreuses expositions et bien sûr la grande dégustation rue de Strasbourg le soir […] Cette année, effectivement, la Paulée est un peu tardive dans le calendrier car nous la faisons d’habitude le 3ème weekend d’octobre mais comme le mois a commencé sur un dimanche, cela a tout décalé. Evidement, nous faisons cette Paulée avec les deux confréries piliers, qui sont elles mêmes représentées par les deux piliers de ces confréries qui m’entourent […] Et on l’a fait bien évidement avec toutes les sociétés de secours mutuel de la Côte chalonnaise et celles qui veulent y participer […] La ville de Chalon à cœur de soutenir les viticulteurs [...] On tient à ce que cela demeure comme cela car Chalon mérite sa place en Bourgogne et nous affirmons en tout point notre caractère bourguignon et ce lien très fort avec la Côte Chalonnaise que nous continuerons de cultiver. Pour cette Paulée, nous avons la volonté d’attirer un public plus large et toujours plus nombreux car les vins de la Côte Chalonnaise sont des vins de qualité, un produit qui est extrêmement bien placé sur le marché du vin aujourd’hui car il reste accessible et il atteint un degré de qualité époustouflant et reconnu dans le monde entier […] Je vous informe des 4 nouveautés cette année : en 1er, on ouvre le concours photos sur la Paulée, sur les réseaux sociaux facebook, instagram avec le hashtag : pauléedelacotechalonnaise […] en 2ème , je vous donne rendez-vous Place de l’Hôtel de ville pour un moment de dégustation et de gastronomie ‘ L’apéro Gueuleton’ avec les jeunes du ‘Gueuleton des Alpes’. 3ème chose pour la première fois le diner de Gala ne se fera pas dans les salons du Colisée mais à la Banque de France. Enfin, nous accueillerons la confrérie des poulardiers de Bresse […] Bien sûr, nous aurons comme chaque année 3 photographes mis à l’honneur, Antoine Morfaux, Eléonore Parc et Marina Spironetti ! […] Tout cela marque notre volonté de pouvoir travailler vraiment en étroite collaboration avec le monde viticole. D’ailleurs, je rappelle que c’est dans cette salle, au fond, qu’une charte avait été signée il y a quelques années, de coopération entre la Ville de Chalon, les communes de la Cote Chalonnaise, les organisations de défense et de gestion des appellations des villages, donc c’est pour nous quelque chose d’important et on a cette volonté de continuer à travailler avec les vignerons. Je vous remercie !».

Il poursuivait par la présentation du programme !

Yves de Suremain, fondateur de la Paulée avec Charles Dubessey : « C’est vrai que nous avons inventé cette Paulée et que cela a marché tout de suite. La sauce a prise et l’événement qui était très restreint au départ avec la ville de Chalon à ses côtés, s’est amplifiée pour tout un weekend et ça c’est plutôt sympathique. Alors c’est vrai que nous les vignerons sur l’événement de la Paulée nous sommes très présents le vendredi et le samedi. Après le dimanche on laisse la ville mais vous avez quand même la Maison des vins à votre disposition et qui peut vous recevoir [...] Concernant le millésime 2023, le commentaire on le donnera samedi lors des intronisations mais pour en dire 3 mots, on dira que nous avons eu une année très contrastée avec un petit peu de pluie au départ, du sec, du chaud, des orages, de la grêles… donc le vigneron une fois de plus a dû s’adapter et a beaucoup trié, beaucoup trié surtout sur les rouges parce que les blancs c’est beaucoup plus facile, le Chardonnay est facile techniquement à travailler alors que le rouge, sa macération est beaucoup plus délicate. Mais encore une fois, avec tout le vin et tout son savoir faire qu’il a pu apporter, le vigneron a réussi à avoir un très bon millésime, qui est tout en finesse et très structuré pour les rouges et très gouteux et élégant pour les blancs. Nous avons fait, c’est vrai, une grosse récolte de raisins mais pour ma part, j’ai fait exactement les mêmes quotas que l’année dernière parce que par rapport au tri effectué, on a jeté 30% de raisins qui étaient abîmés. Car je rappelle que c’est la qualité du vin qui joue. Néanmoins, nous avons fait une très belle récolte ! ».

Stéphane Alladame : « Alors nous, à Montagny, nous n’avons pas eu de grêle mais comme l’a dit Yves, la récolte a été belle pour tous les vignerons en Bourgogne mais on reste que les mêmes quotas que l’année dernière. Pour revenir à la Paulée, nous les vignerons de la Confrérie des Embrasseurs du Fin Goulôt, nous sommes très heureux encore une fois d’y participer comme d’habitude. Merci à la ville de Chalon et à vous Monsieur le Maire pour ce que vous faites pour la Côte Chalonnaise à l’occasion de cette grande fête du vin. Sachez que les vins de la Côte Chalonnaise sont bons, que nos vignes sont belles et que la ville de Chalon est belle quand elle se pare de la couleur de la Paulée alors rendez-vous à toutes et à tous la semaine prochaine ! ».

Pour information : L’année dernière 1300 verres de dégustation ont été vendu pour la soirée sur l’Île Saint Laurent et 2600 kits pour le parcours dégustation.

Cliché photographique qui remporte le concours : ‘Intensité intemporelle’ de Lucie Granger-Fiot

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B