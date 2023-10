Première réunion pour les 21 nouveaux élus du conseil municipal des jeunes à Saint Rémy.

21 jeunes San rémois scolarisés sur la commune ont pris place dans la salle du conseil lundi 9 octobre pour leur première plénière. Cette première séance était en quelque sorte leur baptême civique où ils ont pris connaissance des obligations et devoirs des élus.

Ce premier conseil était sous la présidence de Florence Plissonnier maire de Saint Rémy en présence d’élus, d’Agnès Marmillon et Frédérique Augagneur. Madame le maire leur a remis le livret CMJ.

Comment devient-on un élu du CMJ ?

En Juin, Agnès Marmillon a fait le tour des classes de CM1, CM2 pour expliquer et solliciter de nouveaux candidats pour siéger au CMJ. Pour se faire, il faut habiter et être scolarisé dans la commune, avoir déposé sa candidature et être retenu. Les résultats ont été donnés à la rentrée septembre.

Le rôle qu’ils auront à jouer dans la vie communale, dans l’engagement citoyen, dans le respect de la démocratie, dans l’intérêt de tous en portant des projets ou des propositions innovantes leur a été rappelé. Ils seront accompagnés par les élus adultes, par Agnès Marmillon et Frédérique Augagneur, par les agents municipaux qui seront à leur côté lorsque cela sera nécessaire.

Les jeunes sont élus pour un mandat de 2 ans et ont un rôle important dans le cadre de leur mandat sur la commune.

Un film réalisé par leurs prédécesseurs au CMJ a été projeté en complément du kit dossier que la mairie leur a remis afin qu’ils puissent avoir une meilleure idée de leur fonction. Dans ce kit, ils ont trouvé un badge à leur nom qu’ils devront porter lors des manifestations.

De même que les anciens élus au CMJ, les nouveaux vont faire un stage d’intégration à la "Grange Rouge", à côté de Louhans, les 25 et 26 novembre, deux jours importants pour mieux se connaitre et déjà élaborer des projets.

Régulièrement ils se réuniront en fonction du groupe auquel ils sont rattachés.

Un bel engagement citoyen de la part de ces jeunes dans la vie de la commune.

C.Cléaux