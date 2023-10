La douche nasale... pour une meilleure respiration

Le mouchage, bien sûr, est le premier geste pour dégager évacuer les sécrétions, en prenant soin d'éviter les hyperpressions nocives pour l'oreille moyenne ou pour le sinus. Mais pour un nettoyage plus performant, on peut aussi pratiquer un lavage des fosses nasales.



MODE D'EMPLOI

La douche nasale se pratique avec un sérum physiologique ou des solutés d'eau de mer, en évitant l'eau du robinet ou les eaux minérales. Chez l'enfant, on utilise des petites doses ou des sprays, administrés la tête penchée sur le côté, en position couchée. L'adulte peut l'effectuer par douche ou jets. Le lavage des fosses nasales s'effectue debout, la tête inclinée au-dessus d'un lavabo, en alternant le côté droit et le côté gauche, la bouche entrouverte. L'eau s'écoule naturellement par la narine opposée, drainant les sinus.



Pour un usage courant, on peut utiliser un mélange physiologique, « spécial douche confort », composé de fleur de sel et de sel de nigari, additionné d'eau tiède à 34°. Car si le lavage des dents est une pratique d'hygiène bien intégrée, la douche nasale est peu pratiquée. Pourtant, sans attendre les gênes respiratoires, ce geste simple permet de réguler les infections ORL récurrentes ou chroniques, et combat l'assèchement des muqueuses.

