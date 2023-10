Attentat dans un collège-lycée d'Arras : choc, sidération et solidarité pour la FCPE

Un homme d’une vingtaine d’années a poignardé plusieurs personnes dans l’enceinte du lycée Gambetta-Carnot à Arras, vendredi 13 octobre 2023. Un enseignant a été tué, deux autres membres de l’équipe pédagogique et administrative sont grièvement blessés.

Face à l'horreur de ce drame qui endeuille notre pays, notre fédération est sidérée, choquée et peine à trouver les mots pour exprimer son émotion.

La FCPE exprime sa solidarité, son soutien à tous les enseignants, les élèves, les parents d’élèves et l’ensemble des personnels de l’établissement.

Elle adresse ses plus sincères condoléances à la famille de l'enseignant assassiné et adresse ses mots de réconfort aux victimes de cet attentat.



Dans l’attente que toute la lumière soit faite sur les circonstances de ce drame,

le temps est au recueillement et au suivi psychologique de tous les membres de la communauté éducative de l’établissement et des familles des élèves. Il est essentiel de protéger les enseignants et les élèves. La FCPE demande à ce que les images et vidéos violentes qui circulent sur les réseaux sociaux soient immédiatement modérées. Les enfants et les jeunes doivent absolument en être préservés.



Nos pensées accompagnent toutes celles et ceux (parents, enseignants, personnels

de direction, personnels de vie scolaire ou de santé, élus locaux) qui s'investissent avec force et engagement au quotidien dans notre école. Nous sommes, une nouvelle fois, confrontés à l'horreur et feront face ensemble.

