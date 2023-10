378 inscrits pour les colis de Noël des aînés et des handicapés du Comité de quartier Avenir-Aubépins-Saint-Gobain

Les habitants des quartiers Avenir-Aubépins-Saint-Gobain âgés de plus de 70 ans ou handicapés à 80% étaient invités à s’inscrire afin de recevoir le colis de Noël, ce samedi 14 octobre 2022. Plus de détails avec Info Chalon.

C'est une tradition qui perdure... Tous les ans, les comités de quartier offrent un colis de Noël aux aÎnés et handicapés de de Chalon-sur-Saône. Mais avant de pouvoir en bénéficier, les bénéficiaires doivent s'inscrire selon leur quartier de résidence.

Comme nous l'indique Maryline Nutte, la présidente du Comité de quartier Avenir-Aubépins-Saint-Gobain, les inscriptions ony eu lieu de 8 heures 30 à 12 heures et de 13 heures 30 à 18 heures au local du Comité, 13 Rue André Gide.

Les critères pour bénéficier du colis : être âgé d'au moins 70 ans ou être invalide à 80% et résider dans un des trois quartiers (Avenir, Aubépins et Saint-Gobain).

L'inscription doit se faire par le bénéficiaire ou par toute personne mandatée par celui-ci (parent, ami, voisin, aide-ménagère…) sur présentation d'une pièce d'identité (original ou photocopie) : carte d'identité, passeport, permis de conduire, carte vitale avec photo uniquement et d’un justificatif de domicile (original ou photocopie) : facture d'électricité, de gaz, de téléphone ou Internet...

Ce samedi 14 octobre 2023, ils étaient 378 à s'inscrire aux colis de Noël pour les quartiers Avenir, Aubépins et Saint-Gobain.

En 2022, ils étaient 350 inscrits.

«C'est une journée de retrouvailles annuelle chargée d'émotions, on plaisante ensemble, on se serre dans les bras, on s'embrasse et on est félicités pour notre implication grandissante», nous explique la présidente du Comité.

Cette année, le Comité de quartier innove en organisant pour la première fois une soirée à Nigloland pour la fête d'Halloween, le mardi 31 octobre et une sortie adultes le dimanche 12 novembre à l'Odysseo, le cabaret au bord du Lac Kir, à Plombières-lès-Dijon (Côte-d'Or).

(Photos gracieusement fournies par Maryline Nutte)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati