10ème édition de la course ‘La Chalonnaise’ (2), l’échauffement et le discours d’avant course

Lors de cet événement de nombreuses personnalités politiques étaient présentes sur la tribune pour apporter leur soutien à la cause d’octobre Rose représentée ce dimanche par la célèbre course ‘La Chalonnaise mais aussi pour honorer la mémoire d’Adolphe Dubois, décédé récemment, qui était Président du Grand Chalon Athlétisme et à l’origine avec trois autres personnes de la création de la course la Chalonnaise.

On notait la présence de Louis Margueritte, Député de la 5ème circonscription, de Françoise Vaillant, Conseillère Départemental, d’Annie Lombard, Vice-présidente en charge de la politique de la ville, des solidarités, de l’emploi et de l’insertion et de la santé, de Gilles Platret, Vice-président en charge de l'attractivité touristique et Maire de Chalon-sur-Saône, de Pierre Carlot, conseiller Municipal, Délégué aux associations, de Véronique Avon, Conseillère Municipale, Déléguée à l’animation commerciale, de Fabrice Faradji, Conseiller Municipal, Délégué aux grands équipements sportifs et aux sports, de Thierry Thevenet, Président de l’O.M.S, des miss du Comité miss Bourgogne Franche-Comté –de 18 ans, de Lara Lebretton (Miss Bourgogne 2022), les deux marraines de la course édition 2023, Alexandra Guillaumé et Virginie Blanchard.

Extraits du discours prononcés avant la course par Annie Lombard: « Bonjour à toutes et à tous et merci d’être là, vous êtes 4 600 inscrits, alors cela me fait immense plaisir de vous voir tous ici parce ce que vous permettez avec le Grand Chalon de pouvoir financer toutes les associations chalonnaises qui œuvrent toute l’année pour aider les femmes malades. Vous êtes venus avec le sourire et je vous en remercie beaucoup. Aujourd’hui, c’est un jour de fête et le Grand Chalon Athlétisme est là, présent, avec toute l’émotion qu’il peut y avoir. J’ai qu’une chose à vous dire et un challenge que vous devez relever, c’est que les 4 600 personnes qui sont ici, pendant toute l’année, vous devez sensibiliser toutes les femmes et les hommes qui sont autours de vous pour qu’ils aillent au dépistage. C’est important afin d’éviter de tomber malade, et de pouvoir détecter la maladie très tôt. Merci de profiter de cette journée et merci beaucoup de votre présence ! ».

L'échauffement physique était confié à Babette Parizot, très émue mais qui malgré tout a démontré une nouvelle fois son grand professionnalisme lors de l’échauffement.

Toutes et tous se sont échauffés avant le départ de la course.

Clin d’œil à la société refresco,

