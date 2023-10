Des médailles d’argent pour 20 ans de travail et de vermeil pour 30 ans, ils étaient 10 travailleurs à avoir été honorés par l'ESAT Atelier des PEP de Virey-le-Grand.

Ils travaillent aux espaces verts, en entreprise, sur le site de Virey, ils sont vendangeurs, ils sont avant tout des travailleurs fiers de l’être et pour cela, ils sont 10 à avoir reçu la médaille du travail.

Les médailles et diplômes ont été remis aux récipiendaires par Aurélie Contet directrice du pôle insertion par le travail et par Frédérique Sauret présidente des PEP71, en présence de Serge Fichet Directeur général, des personnels et de quelques travailleurs de l’établissement.

Aurélie Contet a ouvert la cérémonie par un petit discours : « C’est avec une immense fierté que j’ouvre cette cérémonie de remise des médailles du travail. Nous sommes réunis aujourd’hui, mercredi 11 octobre 2023, pour célébrer une étape importante dans la vie professionnelle de 10 travailleurs de l’ESAT Atelier des PEP. Les médailles du travail sont bien plus qu’un simple symbole à accrocher à la poitrine. Elles représentent des années de dévouements, d’efforts certains, de difficultés parfois, mais aussi de belles réussites professionnelles individuelles et collectives.

Chaque médaille raconte une histoire unique, celle de personnes qui ont su faire preuve de persévérance et de compétence dans leur travail au quotidien.

Aujourd’hui, nous honorons ces 10 personnes dont 9 seulement sont présentes ce soir… »

Madame Nathalie Tournier et Messieurs Jean-Pierre Demortière, Denis Baillard et Laurent Sclarsic ont reçu pour 30 ans la médaille d’Honneur du travail Vermeil.

Madame Estelle Chatellier et Messieurs Xavier Taupe, Jean-Michel Comble, Christophe Lhuilier et Stéphane Terisse ont tous 20 ans de services, ils ont été distingués en recevant la médaille d’honneur du travail Argent.

Dominique Oriuo, absente, a été honorée de la médaille Vermeil.

Aurélie Contet et Frédérique Sauret ont fait à chaque remise de médaille un petit clin d’œil sur le travailleur décoré.

Une belle mise en valeur de ces femmes et ces hommes totalement autonomes qui ont une grande compétence professionnelle et qui expriment joie, modestie et simplicité.

C.Cléaux