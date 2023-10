Handball. Nationale 3 Masculine - Poule 6 : l'ASHBCC signe sa première victoire face au Val de Gray Handball (29-17)

Souvent talonnés en première période, les Bleus et Blancs ont pris l'ascendant après le repos sur les Graylois pour signer sa première victoire en championnat après quatre tentatives infructueuses (29-17). Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 14 octobre 2023, Quentin Cléaux et ses coéquipiers ont signé leur première victoire depuis le début du championnat.

Prenant la rencontre par le bon bout, les locaux se sont rapidement détachés dans une entame assez sérieuse, sous l'impulsion d’Eloy Guérin, auteur d'au moins trois magnifiques tirs (8'25, 15'48 et 19'55). Bénéficiant d'une bonne cohésion de groupe en ce début de match, les visiteurs retournaient bientôt la situation en leur faveur, égalisant par deux fois à la 7ème minute et à la 12ème minute (13-13).

Mais les Graylois ont vite déchanté face au travail de sape d'Oscar Ollier qui signe un superbe tir par-dessus la défense adverse (13'55), d'une fulgurante d'Alexandre Rabanete (20'55) et d'une belle tête piquée de Sasha Gostomski (24'33).

Le message est passé dans le camp adverse : les Chalonnais ont repris du poil de la bête.

Après un premier penalty infructueux (27'43) face à Goulven Sourbier, le gardien graylois, Oscar Ollier mine un peu plus le moral des visiteurs avec un autre penalty, cette fois réussi (28'42).

L'ASHBCC enfonce le clou en brisant la contre-attaque adverse. Hélas dans cette période où les deux équipes se rendent coup pour coup, Ollier est sonné (29'52).

Un mauvaise geste des visiteurs qui tombe à pic pour les Chalonnais; avec un penalty réussi d'Étienne Massenot juste avant la fin de la première mi-temps qui se termine sur le score de 13 à 9, à l'avantage des locaux.

C'est piqués au vif que le Val de Gray Handball tente laborieusement une hypothétique remontada. Une espérance à nouveau douchée par Étienne Massenot qui s'offre un doublé (6'36 et 7'49), bientôt suivi par Sacha Gostomski (9'19).

Mais les Graylois n'ont pas dit leur dernier mot...

Dans des vaine tentatives, ils se heurteront à la muraille qu'est Mohamed Amine Boukraiem qui a rassuré le public à la 10ème minute en arrêtant un tir assassin de Maxime Rauscher, un autre de Thimothée Michelin (10'32) et un dernier de Théo Fourcaut (11'07).

Peut-être la dernière véritable offensive grayloise du match. Le moral des visiteurs en a à nouveau pris un coup avec Alexandre Rabanete (11'37).

Puis c'était la bronca dans les gradins quand l'arbitre flanque un carton rouge à Quentin Cléaux (14'16). Les Graylois, pensant qu'avec l'éviction du Captain que les Chalonnais seraient moins dangereux, profiteront de la situation pour tenter de renverser la vapeur par trois fois avant de se casser les dents sur la Muraille de Tunis (14'32, 15'11 et 17').

De son côté, Eddy Bahri nous offre un beau tir bien cadré droit dans les buts adverses (15'45). À la fin du match, l'ASHBCC lâche les chevaux avec un triplé de Thomas Descour (18'52, 19'11 et 20'11).

À 21 heures 16, le score était de 25 à 15 pour les Bleus et Blancs.

Fendant une défense aux abonnés absents, Karl Cialone marque à son tour (22'52) suivi de près par Massenot sur un penalty (23'16) et Gostomski (27'50).

En décrochant sa première victoire à domicile de la saison ce samedi (29-17), l'ASHBCC se rassure enfin pour le plus grand bonheur du public de la Maison des Sports chauffé par la fanfare des Zétéroclites.

Avec les Chalonnais, on est vraiment sur une progression constante du collectif. Certes, les deux dernières défaites ont été dures à encaisser mais il y avait, au fur et à mesure des matchs, de plus en plus de points positifs. Cette victoire fait du bien aux hommes d'Audrey Col et Samy Taj parce qu'elle récompense le travail du groupe. Quant au gardien il peut-être considéré comme l'homme du match avec 19 arrêts.

Mais le chemin est encore long, il va falloir être sur la même constante pour tous les autres matchs de la saison... y compris à l'extérieur.

Chiche les gars ?

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati