Journée rando, jeudi 12 octobre, dans le cadre de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) pour les élèves de CE1/CE2/CM2 de l’école Berlioz.

Les écoles affiliées à l’USEP ont pour objectif de promouvoir et de développer le sport comme moyen de valorisation et d’épanouissement des enfants.

L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP) est chargée d’organiser, en temps normal de scolarité, des activités sportives pour les enfants de l’école publique, que ce soit en maternelle ou en école élémentaire.

C’est dans le cadre de ces activités sportives que les professeurs de l’école Berlioz de Châtenoy ont organisé cette randonnée.

Les enfants des trois classes CE1/CE2/CM2 sont partis de l’école Berlioz en direction du bois de Marloux en remontant par la route de la chapelle de Cruzille.

L’encadrement était assuré par les trois enseignantes Patricia Pierre, Edwige Pernot, Cécile Parnaland et quatre mamans.

Un arrêt pour découvrir la chapelle, ce monument historique, joyau de la commune où les attendaient Marie-Jo Bertin et Catherine Duchier pour une présentation commentée et la projection d’un film.

Tout ce petit monde a ensuite continué son chemin en direction de la maison forestière en passant par les grandes allées du bois.

Un premier arrêt avec écoute du petit poucet pour les mettre dans l’ambiance.

Ce n’est pas tous les jours que l’on peut marcher dans les bois et voir le grand chêne presque tricentenaire (environ 255 ans) René Fournier. Il est majestueux et a connu la révolution française de 1789.

Après le pique-nique, les élèves ont eu une activité Land art ; ils ont réalisé des œuvres à partir des éléments trouvés sur place (feuilles, branches, cailloux, mousse…). Les œuvres réalisées sont à l'extérieur, elles seront exposées aux éléments climatiques et soumises à l'érosion naturelle. Elles finiront certainement par disparaitre avec le temps, seul le souvenir continuera à vivre dans la mémoire des jeunes enfants et des accompagnatrices et au gré de quelques photos.

Une douzaine de Km plus tard, c’était le retour au point de départ : l’école Berlioz.

