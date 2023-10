Travailler avec son animal pour augmenter sa productivité... Les études sont unanimes !

DES CHIFFRES ÉQUIVOQUES



Si outre-Atlantique, au Royaume-Uni ou encore aux Pays-Bas, travailler avec son animal est monnaie courante, en France, seulement 7 % des entreprises autoriseraient leurs employés à amener Médor ou Félix sur leur lieu d'activité professionnelle, d'après le baromètre Les chiens et les Français publié en 2022 par l'institut CSA. Néanmoins, d'années en années, l'idée de cette pratique fait son chemin. Il faut dire que les enquêtes de satisfaction menées dans d'autres pays donnent envie. En effet, selon un sondage réalisé par l'université anglaise de Lincoln en 2019, les collaborateurs venant au bureau avec leur fidèle compagnon seraient 22 % plus satisfaits de leurs conditions de travail. Plus encore, 33,4 % estiment qu'ils arrivent mieux à se concentrer en présence de leur animal et 16,5 % se sentent carrément plus investis dans leurs missions.

Enfin, d'après une étude menée en 2021 par l'entreprise anglaise Bark, les propriétaires de chien en télétravail seraient 70 % à craindre que leur boule de poils leur manque lors de la reprise en présentielle. Travailler oui, mais jamais sans mon animal de compagnie !



DE MUTLIPLES BIENFAITS

D'après les résultats obtenus à l'étranger, amener son chat ou son chien au bureau serait bénéfique pour la vie de l'entreprise. En effet, cette pratique permettrait d'améliorer la communication et favoriserait les liens entre collègues. De plus, leur présence serait un excellent antistress et nous rendrait plus productif.

Attention toutefois au secteur dans lequel vous travaillez. Pour des raisons d'hygiène, si vous exercez dans le domaine de la santé ou de l'alimentation, votre compagnon à quatre pattes ne sera pas accepté.



Julie Pitaud