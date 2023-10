"Rétablissons les dessertes TGV Mulhouse-Lille et TGV Roissy-Lyon !"

La ligne TGV Mulhouse-Lille via Belfort-Montbéliard, Besançon, Dijon, Montbard, Marne-la-Vallée et Roissy a été suspendue en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Trois ans après, alors que l’épidémie est derrière nous, la ligne n’a toujours pas été rétablie malgré une pétition lancée ces derniers mois et l’intervention répétée de plusieurs élus de la région Bourgogne-Franche-Comté.

En 2020, en raison du Covid, la SNCF a suspendu, parmi d’autres, la desserte TGV Mulhouse-Lille via Belfort-Montbéliard, Besançon, Dijon, Montbard, Marne-la-Vallée et Roissy. La compréhension était naturelle : la France était à l’arrêt et la situation tragique. Trois ans plus tard, cette desserte n’est toujours pas rétablie. Cette suspension commence à durer : elle est profondément néfaste à l’activité et l'attractivité économique de nos territoires.

Dernièrement, la Saône-et-Loire a perdu l’arrêt en gare du Creusot TGV de la ligne Roissy-Lyon. Les voyageurs qui peuvent à l’aller monter en gare du Creusot pour se rendre à Roissy ne peuvent plus y descendre au retour alors même que le TGV passe par cette gare mais ne s’y arrête plus.

Le MEDEF Bourgogne-Franche-Comté, 1ère organisation patronale de BFC avec 6 000 entreprises de notre région adhérentes, totalisant à elles seules 336 000 salariés, réaffirme son attachement au train qui, plus que jamais, est un mode de déplacement essentiel pour son développement économique, écologique et donc, d’avenir. Aujourd’hui, de concert avec les représentants élus de nos territoires, nous réclamons le rétablissement de la desserte quotidienne TGV Mulhouse-Lille et de celle en gare du Creusot TGV de la ligne Roissy-Lyon. Elles sont cruciales pour l'avenir de notre région et de son économie.

La Bourgogne-Franche-Comté, et ses 2,8 millions d'habitants, est la quatrième région exportatrice de France et a besoin d'être reliée aux grands centres économiques de l'ouest de la France et du nord de l'Europe.

Les dessertes TGV Mulhouse-Lille et Roissy-Lyon, qui s'arrêtent à Roissy, relient ainsi notre région à un aéroport international. Sans desserte ferroviaire qui nous relie directement aux grandes villes européennes ou à un aéroport international, comment projeter le développement économique de nos territoires ?

Rétablir ces dessertes, c’est investir pour l’avenir, c’est créer des opportunités pour nos entreprises et préserver notre environnement. Bien plus qu’une voie ferrée, la ligne Mulhouse-Lille et Roissy-Lyon incarnent la promesse d'un développement économique et démographique pour notre région.

Plus que jamais, la SNCF se doit d’être fidèle à sa mission de service public, aux enjeux stratégiques de l’économie de notre pays et de ses territoires.



Elisabeth GRENIN – Présidente du MEDEF BFC

Emmanuel VIELLARD – Président du MEDEF Territoires Franc-Comtois David BUTET – Président du MEDEF 21

Fabien ROSSIGNOL – Président du MEDEF 71

Jean-Pierre ALAUX – Président du MEDEF 58

Emmanuèle BONNEAU – Présidente du MEDEF 89