C'est parti pour un cabinet dentaire à Epervans

Après l'accueil d'un médecin généraliste, venant de la commune voisine certes, et sans doute un second dans les prochains mois, Epervans poursuit son accueil de professions médicales et para-médicales. Les sollicitations ne manquent pas. On en veut pour preuve la consécration d'un travail mené depuis deux ans par les élus d'Epervans, en vue de l'installation d'un cabinet dentaire. Le bâtiment municipal qui accueillera le futur cabinet dentaire a été vendu pour 130 000 euros par la commune. Un bâtiment situé juste en face la mairie, en plein coeur du centre bourg communal. A cela, il convient de préciser que sont ceux 465 000 euros de travaux qui vont être réalisés par les dentistes. L'ouverture est programmée en janvier 2025. A terme, l'établissement devrait accueillir deux à trois professionnels dentaires.

Une vraie bonne nouvelle pour le village et pour tout cet axe du Chalonnais, en terme de lutte contre la désertification médicale.