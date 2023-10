Collège Jean Vilar : Cérémonie d’hommage pour Dominique Bernard, professeur assassiné il y a quelques jours, sur fond de pensées pour Samuel Paty

Une minute de silence observée dans le respect et la détermination des valeurs républicaines. Le photoreportage info-chalon.com

Lundi 16 octobre, à partir de 14 heures, se déroulait au Collège Jean Vilar, 45 rue du bois de Menuse à Chalon, la cérémonie d’hommage aux professeurs assassinés Samuel Patty (assassiné le 16 octobre 2020) et Dominique Bernard (assassiné le 13 octobre 2023).

Une cérémonie qui se déroulait en présence d’Yves Seguy, Préfet de Saône-et-Loire, d’Olivier Tainturier, Sous-préfet de Chalon-sur-Saône, de la Sénatrice Marie Mercier, des Sénateurs Jérôme Durain et Fabien Genet , du Député de la 5ème circonscription Louis Marguerite, du Député de la 1ère circonscription, Benjamin Dirx, de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Liliane Menissier, DASEN, du Commandant Boyer du Commissariat de Chalon-sur-Saône, du Commandant Thomas Chottin, Chef d’Escadron de la Compagnie de Chalon-sur-Saône, de Marc Bruandet, Principal du collège Jean Vilar, de Marie Amiot, Principal adjoint du collège Jean Vilar … des enseignants et personnels administratifs du collège et collégiens.

Une cérémonie qui commençait par le discours de Marc Bruandet,

De Madame Liliane Menissier,

Extrait du discours d’Yves Seguy, Préfet de Saône-et-Loire : « Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le Maire de la ville de Chalon, madame de l’Inspection Académique, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités, Monsieur le Principal, Mesdames et Messieurs, membres de la communauté enseignante, mesdames et messieurs et vous les collégiens ! Le 16 octobre, nous devions nous réunir pour rendre hommage au professeur d’histoire et géographie Samuel Patty. Ce 16 octobre nous nous réunissons pour lui rendre hommage mais aussi pour rendre hommage au professeur Dominique Bernard assassiné également vendredi dernier. Ce moment que nous partageons est un moment de recueillement pour témoigner de notre solidarité envers leurs familles, leurs proches, leurs élèves et pour témoigner de notre solidarité envers la communauté enseignante. La minute de silence à laquelle nous allons participer est un temps de recueillement pour exprimer dans ce silence assourdissant notre profonde indignation, notre détermination sans faille, pour défendre nos valeurs républicaines que vous connaissez toutes et tous : Liberté, égalité, fraternité. Nous nous réunissons aussi pour manifester notre attachement à une école laïque, qui par l’enseignement délivré forme les citoyens de demain. Les enseignants, ces éclaireurs de conscience, doivent être respectés ! J’emprunterai à Jean Jaurès une définition de l’enseignant : « L’enseignant écrivait-il, c’est celui qui montre la grandeur de la pensée, enseigne le respect et donne à voir ce qu’est la civilisation ! ». Il nous faut sans cesse lutter contre obscurantisme et quel meilleur moyen que l’intelligence, l’éducation, la tolérance et le dialogue. Voilà la riposte qui doit être la nôtre. Ce que nous voulons, mesdames et messieurs et vous les jeunes collégiens, c’est une France républicaine, humaniste et unie. Vive la république et vive la France ! ».

S’en suivait une minute de silence.

