Collecte d'hiver réussie pour le centre de distribution des Restos du Cœur de Chalon-sur-Saône : +10% de dons enregistrés

Les Restos du Cœur affichent un bilan satisfaisant de la collecte d'hiver de dons dans le Chalonnais. Au total, ces derniers ont augmenté de 10%, malgré l'inflation et le contexte de crise. Plus de détails avec Info Chalon.

En ces temps particulièrement difficiles où les ressources financières sont de plus en plus faibles, à cause de l'inflation, voilà une nouvelle qui va faire du bien à certains ménages. Le centre de distribution des Restos du Cœur de Chalon-sur-Saône présentaient ce mardi un bilan en hausse de la collecte d'hiver avec une augmentation de 10% par rapport à octobre 2022.

«Malgré la conjoncture compliquée, la générosite existe encore. Nous tenons à remercier sincèrement l'ensemble de la population pour sa mobilisation en faveur des plus démunis, ainsi que les magasins qui ont participé à l'opération et les bénévoles sans qui tout ceci n'aurait pu avoir lieu», précise Bernard Cadot, le responsable du centre de distribution.

Les réserves de la collecte nationale, qui a lieu chaque année en mars, ont été épuisées fin juin. Afin de renouveler ses stocks avant la prochaine collecte nationale, l'antenne locale des Restos du Cœur a décidé d'organiser en urgence une nouvelle collecte, le vendredi 13 et samedi 14 octobre 2023.

Au total, sur tout le Chalonnais, cela représente 9,4 tonnes de denrées alimentaires non-périssables et de produits d'hygiène, dont 2,6 tonnes de produits pour bébés.

Des dons qui seront prochainement redistribués aux bénéficiaires des Restos du Cœur de l'agglomération. Un beau succès pour le centre de distribution qui a fédéré l'ensemble de ses bénévoles.

Toutefois, l'antenne locale continue de tirer la sonnette d'alarme, le taux de fréquentation étant en hausse constante.

La prochaine collecte des Restos sera nationale et sera organisée en mars prochain.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati