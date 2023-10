Avec l’association ‘Les bulles vertes chalonnaises’ du quartier les Aubépins : On ne jette pas mémé dans les orties, car mémé fait de la bonne soupe !

Découvrez le projet social de la soupe du Ch’tiot

Lundi 16 octobre, à 17 heures 30, se déroulait à la Brasserie ‘Le Neptune’, Place de Beaune à Chalon-sur-Saône, la présentation à la presse du projet social, ‘La soupe du ch’tiot’ sur le thème de ‘On ne jette pas mémé dans les orties’, diligentée par l’association ‘les bulles vertes chalonnaises’, quartier les Aubépins.

Une présentation qui se déroulait en présence de Dominique Copreaux, créatrice de ce projet social, entourée de Sarah Lepers, diététicienne nutritionniste et de Stéphanie Dominguez, infirmière mobile précarité de l’Association Le Pont.

Le but étant par le biais des commerçants de récupérer gratuitement des légumes et concocter une soupe équilibrée dont pourront bénéficier les enfants et adultes en précarité. Une distribution de soupe qui se déroulera sous le centre commercial des Aubépins à partir du 10 novembre jusqu’au mois d’avril 2024.

Pourquoi le quartier des Aubépins a-t-il été choisi ?

Explications de Dominique Copreaux : « Les Aubépins comptent 2839 habitants (la commune 44 810 au 1er janvier 2018). Le taux de vacance des logements est de 7 (contre 10,4 dans la ville). Le revenu moyen est de 16 700 euros par an (en dessous de 20 000 ce sont de faibles revenus). Le quartier fait partie des quartiers prioritaires, le taux de pauvreté atteint 49,6 % . Il comporte 44% de logements sociaux, le taux d’emploi est faible (INSEE 2022 - 35,2 contre 60,1 pour la commune). Il y a plus d’emplois à durée limitée. Il y a 1092 allocataires CAF. Le taux de formation y est plus faible. Le taux de retard en terminale est de 53,3 contre 25,5 pour la totalité de la ville. On note la présence du foyer ADOMA qui abrite 194 personnes. Mais ce qui nous a le plus marqué c’est le nombre de repas à la cantine : En 2022 : 72,8 en 2023 : 82,4 soit une augmentation de 14 %. On doit donc venir en aide à cette population en précarité ! ».

Lors de cet événement, on notait la présence de Louis Margueritte, député de la 5ème circonscription.

J.P.B