ESAT PEP 71, les compétences du handicap au service des entreprises, des collectivités et des particuliers.

Les Rencontres Entreprises / ESAT de Saône-et-Loire permettent aux chefs d’entreprises de mieux connaitre ce que font les travailleurs de l’ESAT PEP 71 et des établissements d’aide par le travail.

Les ESAT du département regroupent 16 établissements, 1500 travailleurs en situation de handicap dans 16 secteurs d’activités. Lors de ces rencontres avec les entreprises, le but de l’ESAT PEP 71 était de mettre en avant ce que font les travailleurs des ESAT. Ces rencontres ont été organisées en partenariat avec la Caisse d’Epargne BFC.

Jeudi 12 octobre, les chefs d’entreprises ont été invités à venir à l’ESAT PEP 71 de Virey le Grand pour une visite guidée des ateliers et des services dans lesquels travaillent les personnes en situation de handicap.

Aurélie Contet, directrice du pôle insertion par le travail, et Éric Thirion, chargé d’affaires entreprises à la Caisse d’Epargne BFC, les personnels de l’ESAT ont présenté les différents pôles de travail.

Les espaces verts, sont sous la responsabilité de'Alexandre Fontao. Il a présenté les grandes lignes de l'activité et il a laissé sa place aux employés.

Chaque personne employée au service des espaces verts a présenté ce qu’elle fait, soit en entreprise soit chez les particuliers : tonte, taillage simple, etc… Leur rayon d’action couvre Mâcon, Louhans, Chalon,… Ils font différents types d’entretien, annuel ou ponctuel chez des particuliers, courant en entreprises ou à la demande.

Un autre secteur d’activité visité par le groupe se situe dans un atelier de montage et d’assemblage de petites pièces destinées à la SNCF et fabriquées par une entreprise de Ladoix-Serrigny.

L’atelier de tri de livres pour Bamboo édition, de Charnay-les-Mâcon, spécialisée dans la bande dessinée. Les livres arrivent par lot de 35 000 et sont triés, vérifiés, nettoyés, contrôlés par une équipe de personnes dont la conscience professionnelle et la compétence ne laissent rien passer sur la qualité, les gros défauts, le manque de pages…

Un autre secteur et pas des moindres, celui de la partie restauration. Tous les jours des repas sont confectionnés sous forme de boites déjeuner, plateaux repas qui peuvent être livrés dans les entreprises, les administrations ou être enlevés sur place. Actuellement la salle de restauration n’est plus en fonction, elle sert pour des repas d’entreprise, des réunions comme celle de la rencontre avec les entreprises…

Après la visite des ateliers, la soixantaine d’invités s’est retrouvée dans l’ex-salle de restauration pour une présentation et un retour d’expérience par des entreprises qui emploient des travailleurs de l’ESAT de Virey.

Stéphane Pompidou de Bamboo édition : « L’idée a été de recycler et remettre les livres sur le marché en passant par l’ESAT et autres services. Cette façon de revaloriser les livres par le travail a bien progressé. Nous avons beaucoup d’échanges avec les moniteurs, tout se passe bien, nous avons la chance d’avoir une passionnée de livres dans l’équipe ici à Virey… »

Autre témoignage, celui de Marc Garnier directeur général de International Paper Chalon : « Nous avons un lien historique de travail avec l’ESAT, les salariés travaillent tous ensemble ESAT et personnel de I Paper, il n’y a pas de différence. Je suis là pour donner des idées aux autres chefs d’entreprises. Pour preuve de la qualité et de la confiance, un travailleur de l’ESAT intervient pour effectuer du contrôle sur place chez nos clients et je peux vous dire qu’il fait preuve d’une conscience professionnelle incroyable… »

Madame Christine Garrey fût la troisième à apporter son témoignage sur l’emploi de travailleurs de l’ESAT pour les vendanges : « Nous avons employé une équipe durant les vendanges et tout s’est bien passé avec les travailleurs… Une expérience à renouveler… »

Aurélie Contet a terminé la séance par une présentation des missions des ESAT, des sites, des nombreuses prestations proposées par le secteur adapté (entretien d’espaces verts, travaux d’impression, restauration…) et a donné quelques éléments chiffrés sur l’atelier des PEP.

Pour cette présentation aux entreprises et en collaboration avec l’Atelier des PEP 71 de Virey-le-Grand, Les Papillons Blancs et Convergences 71, il y avait dans la salle de réception l’ESAT Le Vernoy, l’espace ESAT la ferme de Viennette, les Ateliers de Bourgogne,… Tous les invités ont pu visiter les stands en prenant le verre de l’amitié.

C.Cléaux