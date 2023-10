Vente de brioches, une action de solidarité en faveur des personnes âgées du Comité de Quartier du Centre Pasteur

Le clin d’œil info-chalon

Mercredi matin, sur le marché, Place de l’Hôtel de Ville les membres du ‘COMITE DE QUARTIER CENTRE PASTEUR’, vendaient des brioches afin de récolter des fonds pour les colis de Noël des personnes de 75 ans et plus, habitant le quartier et remis chaque année par le Comité...

Une belle action de solidarité !

J.P.B