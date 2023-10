Un vaste trafic de stupéfiants de près de 10 millions d'euros démantelé en Saône et Loire

Cela concerne un trafic d’héroïne et de cocaïne à grande échelle entre les Pays-Bas, la Saône-et-Loire, notamment Chalon-sur-Saône et Le Creusot, et d’autres grandes villes de France (Lyon, Valence, Chaumont, Montbéliard, Brive-la-Gaillarde, Vaulx-en-Velin, Dijon, Auxerre, Beaune).

Communiqué de la Préfecture de Saône et Loire

Depuis plus d’un an, l’antenne Office anti-stupéfiants de la direction territoriale de la police judiciaire de Dijon diligentait, dans le cadre d’une enquête préliminaire avec le parquet du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, puis sur commission rogatoire d’une magistrate instructeur chalonnaise, une enquête visant un groupe d’individus basés en Saône-et-Loire, soupçonnés de se livrer à un trafic d’héroïne et de cocaïne à grande échelle entre les Pays-Bas, la Saône-et-Loire, notamment Chalon-sur-Saône et Le Creusot, et d’autres grandes villes de France (Lyon, Valence, Chaumont, Montbéliard, Brive-la-Gaillarde, Vaulx-en-Velin, Dijon, Auxerre, Beaune).

Les trafiquants s’approvisionnaient au Bénélux ou auprès de grossistes implantés en France et livraient d’importantes quantités dans les villes sus-citées au moyen de la technique dite du “go-fast”.

Au-delà de ce rôle de grossiste, le réseau animait également un point de deal au Creusot, dont on estime le chiffre d’affaires à 5.000 € par jour.

La longue enquête de l’antenne Office anti-stupéfiants de la direction territoriale de la police judiciaire de Dijon a permis de déterminer le rôle de différents protagonistes se chargeant des transports, des livraisons, de la logistique et de la préparation du produit (coupage).

Ainsi, le vendredi 13 octobre 2023 en fin de matinée, les éléments laissant penser, d’une part, qu’une importante quantité de stupéfiants avait été réceptionnée et était en cours de préparation pour des livraisons futures et les enquêteurs pensant, d’autre part, avoir localisé le laboratoire où la drogue était préparée et coupée pour la vente, l’antenne Office anti-stupéfiants, aidée des autres unités de la direction territoriale de la police judiciaire de Dijon et des unités cynophiles des DDSP de Saône-et-Loire et de Côte-d’Or, a procédé à une vague d’interpellations et de perquisitions, notamment à Chalon-sur-Saône et Toulon-sur-Arroux, où avait été localisé le laboratoire.

Ce vaste coup de filet a permis l’interpellation de 8 personnes (6 hommes et 2 femmes, principalement convoyeuses pour ces dernières) placées en garde à vue ainsi que la saisie dans les différents lieux de perquisition de :

- 44 kg d’héroïne,

- 78 kg de produits de coupage,

- 2,5 kg de cocaïne,

- 41.000 € en liquide,

- 4 véhicules,

- 2 armes à feu (un fusil et un pistolet),

- 2 presses,

- 1 cric 50 tonnes,

- de très nombreux « goodies » servant probablement de cadeaux aux clients (feuilles à rouler, grinders miniatures, briquets, emballages en plastique rigides pour confectionner des doses).



C’est donc plus d’un quintal d’héroïne qui était en préparation, le produit de coupe étant en cours de mélange à la drogue lors de l’intervention de la police.

On estime le trafic depuis le début des investigations à 5 à 10 millions d’euros.



Les mis en cause habitent tous en Saône-et-Loire, ont entre 18 et 39 ans et sont tous connus de la police pour divers délits, certains l’étant déjà pour des infractions relatives aux stupéfiants.

Le 17 octobre 2023, au vu des éléments recueillis, les 8 personnes étaient présentées à la magistrate mandante du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône qui les mettait en examen. Elles ont toutes été incarcérées.