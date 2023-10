La bibliothèque de Fontaines totalement rénovée et réaménagée.

Trois mois de travaux pour rendre la bibliothèque plus agréable à vivre autant pour les 4 personnes bénévoles qui y travaillent Georgette Besse responsable de la bibliothèque, Bernadette Meunier, Claudine Décombard et Rachel Milleret, mais aussi pour tous ceux et toutes celles, petits et grands, qui viennent chercher et trouver dans les quelques milliers de livres celui qu'ils vont pouvoir lire.

Les travaux ont aussi concerné l’isolation pour un meilleur confort, l’éclairage, la réfection des peintures et un arrangement du mobilier, apportant un air de modernisme. Des travaux à hauteur de 40 000 € dont 25% ont été pris en charge par le département.

Samedi après-midi, une réception d’ouverture s’est déroulée à la salle Féné avec la présentation de la bibliothèque par Georgette Besse et Nelly Meunier Chanut et une petite animation pour les petits et les grands.

Emmanuelle Lieby conteuse a su captiver l’auditoire venu pour cette inauguration de la bibliothèque fraichement rénovée.

L’après-midi s’est terminé par le verre de l’amitié.

Crédit photos : Carine/Christian

C.Cléaux