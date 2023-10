AVIS DE DECES - Monsieur Jean Claude BON

CHAMPFORGEUIL - CHEILLY-LES-MARANGES - SENAS



Josette, son épouse ;

Nathalie et Pascal (†) BOULEY,

Christelle et Jean-Marie HUGONNOT,

ses filles et leurs conjoints ;

Louise, Thomas, Valentin,

ses petits-enfants chéris ;

Josette et Alain GEVERS,

Jacqueline et Raymond (†) SALUAUX,

Joelle et Alain GHERARDI,

ses sœurs et ses beaux-frères ;

ses neveux et nièces ;

ses cousins et cousines ;

ses amis et toute la famille,

ont la douleur de vous faire part du décès de



Monsieur Jean Claude BON

retraité ISOVER

survenu le 16 octobre,

à l'âge de 79 ans.

Ses obsèques auront lieu le mardi 24 octobre 2023 à 9h15 en la salle omniculte du crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques mais des dons pourront être recueillis au profit de la recherche contre le cancer.

La famille tient à remercier son médecin traitant D. PICARD, ses infirmières Laurenn et Amel, le D. MELIS et tout le personnel soignant de l'hôpital Sainte-Marie.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.