"La Maison Bulle" à Champforgeuil une vraie bulle de douceur pour les tout-petits.

L’ancienne halte-garderie de Champforgeuil construite en 1996 a été désaffectée suite à la reprise de compétence de la petite enfance par le Grand Chalon et la création de la crèche "Le Grand Jardin".

Mercredi 18 octobre, Annie Sassignol maire de Champforgeuil, Bruno Gilet DGS, Marielle Pageaut directrice du CCAS, Céline Cerqueira directrice de la "Maison des loisirs", François Dezapi responsable des services techniques, quelques élus, les animatrices et animateurs, des parents se sont réunis à "La Maison Bulle" pour son inauguration officielle.

Madame le maire a expliqué comment ce bâtiment est devenu l’espace de loisirs pour les tout-petits : « Suite à des demandes de familles pour un accueil périscolaire des enfants dans la tranche d’âge des 3/4 ans scolarisés, Marielle Pageaut directrice du CCAS a eu l’idée de réaménager le bâtiment de l’ancienne halte-garderie à destination des très jeunes enfants, un projet qu’elle s’est empressée de me soumettre. Après étude, le projet a été voté par le conseil municipal. C’est ainsi qu’est née "La Maison Bulle" à destination des enfants. »

La capacité d’accueil est de 16 enfants et "La Maison Bulle" fonctionne très bien, pour preuve c’est complet pour les vacances de la Toussaint.

Depuis le 10 juillet 2023, "La Maison Bulle" accueille des petits appelés "les Pitchounes" qui ont eu tôt fait de s’approprier les lieux.

Yamina, animatrice spécialisée petite enfance, nous parle des activités : «Nous avons un thème qui sert de support. Le thème est les animaux, les enfants réalisent différents animaux, il y a la bergerie avec les moutons, la ruche et ses abeilles, etc… A chaque sujet on parle de l’animal, comment il vit… le ludique et le pédagogique se mêlent pour faciliter la compréhension et la réalisation des animaux à partir de carton, papier, petits matériaux adaptés... »

La structure comporte des espaces pour dormir, une cuisine et la salle d’animation, le tout a été entièrement remis en état, peinture des murs par une entreprise, aménagement par les animatrices,…

Les enfants vont de temps en temps retrouver les autres enfants plus grands à la "Maison des Loisirs". Les animatrices et animateurs tournent sur les deux structures.

C.Cléaux