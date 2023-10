Concert de Ultra Light Blazer ce soir à LaPéniche

Ce soir les Tourangeaux d'Ultra Light Blazer vont mettre le feu à LaPéniche, avec le trio Selules en première partie. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce samedi soir, LaPéniche ouvre ses portes à 20 heures 30 pour le concert d'Ultra Light Blazer et son jazz hip-hop pour assurer une ambiance festive et faire bouger les baskets.

Formation réduite de Light Blazer, est née de la volonté de Jonas Muel (saxophoniste, compositeur) et Edash Quata (MC, Textes) d'aller plus loin dans leur collaboration, de tenter d'unir au plus juste le rap à la musique vivante.

Avec pour influences Steve Coleman, Omar Sosa ou encore Quite Sane qui ont intégré le rap au jazz, les textes se lient aux mélodies et métriques, et la musique s'imbrique au flow.

Ensemble, ils produisent un jazz qui danse, un jazz qui rappe, un jazz qui rebondit !

Avec, en première partie, le trio de copains de Selules.

Mêlant des influences jazz, rock, hip-hop et des rythmes complexes, ils vous embarquent dans leur univers original, énergique et groovy accessible à toutes et à tous.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati