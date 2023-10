Une intronisation sous le signe du vin et de la photographie pour la 24ème édition de la Paulée

Le photoreportage info-chalon.com

Après le défilé des confréries vineuses et la messe de la Saint-Hubert, la confrérie Saint-Vincent et disciples de la chanteflûte de Mercurey et la Confrérie des embrasseurs du fin goulôt de Montagny avaient organisé une cérémonie d’intronisation à l’intention des photographes Antoine Morfaux, Eléonore Parc et Marina Spironetti.

Avant les intronisations, la parole était donnée à Yves de Suremain, Confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey : « Voici le commentaire du millésime 2023 en Côte Chalonnaise : En nos vignes, la nature nous donne le raisin. La climatologie, elle, nous donne la trame de la climatologie. Le vigneron lui, tout au long de la saison par son travail, avec vigilance et toute son attention, doit rapporter au moment des vendanges le meilleur rendement en son cuvage. Dès le printemps, nous savions que nous avions un important potentiel de récolte. A nous de le sublimer par rapport au climat contrasté de cette année 2023. Froid, sécheresse, pluie, chaleur, orage, quelques grêles, chaleur à nouveau,, sécheresse orage et on recommence. Moyennant en quoi, notre pilot noir, cépage délicat de nature, par le tri a su être dompté pour nous donner des vins structurés, d’une belle longueur en bouche qui sublime finesse de petits fruits rouge comme la groseille, la framboise, la mûre. Nos Chardonnay mais aussi nos aligotés sont homogènes, d’un bel équilibre avec une acidité non agressive où les fruits, la poire, la pêche, par leur gourmandise égaient nos papilles ! Bref en Côte Chalonnaise, le millésime 2023 est d’une bonne facture ! ».

« Que le grand Sommelier prépare ses flacons pour nos nouveaux intronisés qui contempleront la belle robe de notre Mercurey, honoreront avec délicatesse ses arômes et s’arroseront de ce divin breuvage. Bonne dégustation ! ».

S’en suivait la lecture de la charte de la confrérie de Mercurey.

La confrérie Saint-Vincent et disciples de la Chanteflûte de Mercurey a procédé ensuite à l’intronisation du photographe Antoine Morfaux

La Confrérie des embrasseurs du fin goulôt de Montagny a procédé ensuite à l’intronisation des photographes:

Marina Spironetti

Et Eléonore Parc

La cérémonie se terminait par le traditionnel ban bourguignon !

