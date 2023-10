Assemblée générale ordinaire, le comité directeur de l’Amicale Boule Châtenoy le Royal se féminise.

L’Amicale Boule est une des associations sportives très présente sur la ville de Châtenoy le Royal avec de nombreuses manifestations, elle compte aussi un nombre important de licenciés, l’effectif se porte bien avec 102 licences : 64 pour la pétanque et 38 pour la boule lyonnaise.

Pascale Lepers adjointe chargée de la vie associative et Henri Lombard adjoint aux sports représentaient monsieur le maire, Jean-Marc De Micheli pour l’OMS, Georges Baudin président du secteur chalonnais étaient aux côtés de Daniel Rebillard président de l’Amicale Boule de Châtenoy le Royal et des membres du bureau.

Rapport moral du président

Après l’approbation du compte-rendu de l’AG 2022, le président Daniel Rebillard s’est adressé à l’assemblée en présentant son rapport moral. Il a remercié les membres du bureau ainsi que certains adhérents qui ont contribué au bon déroulement des 17 manifestations organisées par l’amicale, les services techniques de la ville pour leur aide précieuse surtout pour le gros chantier lors des rencontres de qualifications secteur 2 de lyonnaise. Il a aussi remercié la municipalité pour l’aide dans l’organisation des concours, la construction d’un local de stockage, la plantation d’arbre et son aide financière. Il a réitéré un souhait : « J’aimerai attirer votre attention sur le fait qu’il devient urgent de renforcer notre bureau. Comme chaque année, je réitère ma demande, mais cette fois, avec encore plus d’insistance car c’est l’avenir de l’amicale boule qui est en jeu. »

Rapport d’activités

Il est revenu au secrétaire Gilbert Demont de faire le rapport d’activités et elles ont été nombreuses encore cette saison pour les membres de l’Amicale : 17 organisations, 21 équipes engagées aux championnats de Saône et Loire pétanque, 17 équipes engagées aux éliminatoires en boule lyonnaise, 2 rencontres en coupe de France, 9 en championnat Club Sénior, 28 en championnat Club Vétéran et de nombreuses participations aux diverses réunions des secteurs, des comités, du boulodrome, de la municipalité et du département. Dans son rapport il a souligné qu’il ne fallait pas oublier l’aide de la municipalité pour le gros chantier afin d’accueillir les éliminatoires quadrette et doublette du secteur 2, avec notamment la transformation du terrain de pétanque en boulodrome lyonnaise. Il a fait la rétrospective de tous les concours et résultats des joueurs lors des rencontres sur l’année écoulée.

Daniel Veau, responsable sport boule, a présenté son rapport d’activité lyonnaise. Il a fait remarquer la bonne participation des joueurs aux différents concours de la région en donnant les résultats en simple, double, quadrette, vétéran, A.S. et maître joueur. En 2022/2023 l’activité lyonnaise comptait 38 licenciés dont 1 de moins de 15 ans et pour la saison 2023/2024 le nombre est en baisse avec environ 30 licenciés.

Election partielle du comité directeur

Une nouveauté cette année avec l’entrée de 2 femmes au comité directeur : Marie-Françoise Rebillard et Liliane Prost. Un pas vers la parité et surtout une confirmation du travail qu’elles fournissent au sein de l’amicale.

Rapport bilans financier et prévisionnel

Jean-Claude Greuzard, trésorier de l’amicale, a présenté les comptes pour la saison écoulée, avec quelques précisions sur les gros achats : 5 tables et 10 bancs afin d’être autonome sans avoir à aller en chercher aux services techniques, l’achat d’une tireuse à bière, le remplacement des porte-boules terrains de lyonnaise… des dépenses nécessaires. Il a fait le point sur les différentes opérations comptables, un classique pour une association et une bonne gestion des comptes. Le trésorier a présenté le prévisionnel pour la nouvelle saison. Les comptes ont laissé apparaitre une trésorerie saine. Comptes qui sont bien tenus comme l’a fait remarquer Jean-Marc De Micheli qui a lu le rapport des vérificateurs aux comptes.

Tous les rapports ont été validés par les membres de l’amicale boule.

Jean-Marc De Micheli, représentant le président de l’OMS, a remercié Daniel Rebillard et les membres du club de leur invitation, de leur implication dans le forum des associations et de leur disponibilité à répondre toujours présent pour les diverses manifestations. Il a informé les personnes présentes que cette année, il n’y aurait pas de concours OMS mais certainement une autre manifestation.

Pascale Lepers a remercié le président pour son invitation et excusé monsieur le maire. « Une année riche en évènements, beaucoup de compétitions, des comptes bien tenus qui laisse apparaitre une trésorerie saine et un nombre de licenciés en hausse… » a conclu l’adjointe dans son intervention. Henri Lombard a ajouté : « il y a un point qui me tient à cœur, ce sont les éliminatoires du secteur lyonnaise et la très bonne entente avec les services techniques. Cela a été une totale réussite… ».

A la fin de l’assemblée générale, Daniel Rebillard a invité tout le monde à venir prendre le verre de l’amitié.

C.Cléaux