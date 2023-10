Remise de diplômes au lycée Saint-Charles

Les élèves y sont venus en nombre afun de marquer le coup au sein du lycée Saint-Charles. Ils étaient heureux de revenir « à la maison » comme ils disent. Le chef d’établissement M.Aubriet a introduit cette cérémonie avec un petit mot soulignant l’importance de l’institution, a remercié et félicité les jeunes diplômés (baccalauréats et BTS). Une remise des diplômes et des yearbook a ensuite été faite par classe par les professeurs principaux. Une petite vidéo surprise et souvenir a clos cette cérémonie puis un cocktail a été servi aux jeunes bacheliers et leur famille.