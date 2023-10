Ce 24 octobre, Journée mondiale de lutte contre la polio : on y est presque…

« Les progrès réalisés dans la lutte contre la poliomyélite pourraient être l’un des secrets les mieux gardés de la santé mondiale ». Ainsi s’exprime Bill Gates, créateur de la fondation éponyme, partenaire majeure du combat contre ce terrible fléau.

Ce mardi 24 octobre 2023 a lieu le World Polio Day, autrement dit la Journée mondiale de lutte contre la polio. Marquée par le lancement par le Rotary International de la campagne mondiale « En finir avec la polio ». Quatre cents millions, c’est le nombre d’enfants qui doivent être vaccinés chaque année pour éradiquer la polio de la surface de la terre d’ici 2026. Un objectif fixé par l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio (IMEP) et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).

Réduite de 99,9%

Représenté dans la cité chalonnaise par deux clubs, à savoir Chalon Bourgogne Niépce et Chalon Saint-Vincent, le Rotary International et ses 1,4 million membres se sont donné il y a plus de quatre décennies un immense défi : éradiquer la polio. Cette maladie virale, très contagieuse, qui touche plus particulièrement les enfants de moins de 5ans et qui se caractérise par une attaque du système nerveux central, pouvant provoquer en quelques heures une paralysie définitive… Et en cette fin 2023 ils sont en passe de le gagner, puisqu’on y est presque. L’éradication ayant été réduite de 99,9%.

Tout a commencé en 1979, quand, sous l’impulsion du président du Rotary International d’alors, un accord est signé avec le ministère de la Santé des Philippines pour soutenir conjointement une campagne de vaccination pluriannuelle orale de plus de 6 millions d’enfants. Quelques années plus tard, en 1985, le Rotary International met en place le programme « PolioPlus », la première et plus importante initiative de santé publique mondiale, soutenue par le secteur privé.

350 000 enfants touchés dans 125 pays

En 1988 est créée l’Initiative mondiale pour l’éradication de la polio (IMEP) : aux côtés du Rotary International on retrouve notamment l’OMS, l’UNICEF (United Nations International Childrens Emergency Fund, en français le Fonds des Nations unies pour l’enfance), les CDC (Centers for Disease Control and Prevention, autrement dit les Centres américains pour le contrôle et la prévention des maladies), rejoints dès le début du 21e siècle, entre autres, par la Fondation Bill & Mélinda Gates et le Gavi, l’Alliance du Vaccin.

En 1988, au moment de l’instauration de l’IMEP, 350 000 enfants sont touchés par la polio dans 125 pays. En 1994, grâce à la vaccination, le continent américain est certifié exempt de poliovirus sauvages (c’est-à-dire de souches naturelles, par opposition aux souches atténuées du VPO), suivi en 2000 par la région du Pacifique occidental (dont la Chine), en 2002 par l’Europe, en 2014 par la région Sud-Est asiatique (dont l’Inde), et en 2020 par l’Afrique.

A ce jour, le Rotary International, 9e contributeur de l’IMEP, a permis de vacciner avec ses partenaires près de 3 milliards d’enfants, a contribué depuis le lancement de son programme PolioPlus en 1985, à hauteur de 2,3 milliards de dollars, à l’éradication du virus dans cinq des six régions du monde. Depuis le commencement de l’année seuls 8 cas de polio sauvage ont été recensés : 6 en Afghanistan et 2 au Pakistan.

« Ne pas abandonner avant d’avoir réussi… »

Jonas Salk, inventeur du vaccin contre la poliomyélite en 1955, avait pour habitude de citer Georges Clémenceau. « Il n’y a qu’une seule façon d’échouer, c’est d’abandonner avant d’avoir réussi ». Grâce à la ténacité des rotariens et de leurs nombreux partenaires un avenir sain et sans polio n’a jamais été aussi proche…

Gabriel-Henri THEULOT