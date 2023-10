Royal Épicerie, votre nouvelle épicerie de nuit Rue de la Citadelle

Une nouvelle épicerie de nuit a ouvert ses portes à deux pas de l'Obélisque. Elle est ouverte 7 jours sur 7. Plus de détails avec Info Chalon.

De l'alcool, des gâteaux, du chocolat, des boissons gazeuses en provenance des États-Unis ou de Chine, des plats surgelés, des féculents, des produits d'hygiène et des bonbons : on trouve de tout dans cette nouvelle épicerie de nuit. Elle a ouvert ses portes ces derniers jours, au 12 Rue de la Citadelle, dans les locaux de l'ancienne boutique Le Tour du Monde en Épices.

Le Royal Épicerie est ouvert du lundi au mercredi, de 9 heures 30 à 13 heures et de 20 heures à 2 heures, du jeudi au samedi, de 9 heures 30 à 13 heures et de 20 heures à 5 heures, et le dimanche, de 11 heures à 2 heures du matin, sans interruption. Ouvert 7 jours sur 7, l'établissement ne ferme que le mercredi matin.

«Nous proposons plein de produits, dont une grande variété de boissons. Nous prévoyons d'enrichir nos rayons dans les prochaines semaines. Nous aimerions, par exemple, vendre du pain et des croissants», nous indique Marwan Gmiza, son sympathique gérant.

Âgé de 33 ans, ce Chalonnais de naissance est un ancien salarié de la SNCF fait ainsi un virage à 360 degrés.

«J'ai toujours voulu être mon propre patron», précise ce dernier pour explique cette reconversion professionnelle.

Au cœur du quartier de la Citadelle, Marwan souhaite proposer un service «de dépannage» pour les noctambules, les riverains, les Chalonnais et Grand-Chalonnais, de bricoles à acheter à la dernière minute, peu importe l'heure, quand les placards et le frigo sont vides et que le ventre gargouille.

Le Royal Épicerie, c'est aussi un large assortiments de bières, de vins et spiritueux (vodka, rhum, whisky, tequila, gin, etc).

Infos pratiques

Livraison gratuite sur Chalon-sur-Saône et sur la première couronne.

Contact

☎ 07 44 85 84 83

Snapchat : Royalepicerie71

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati