AVIS DE DECES - Madame Denise BÉJOT née SAUVAGE

SASSENAY



André et Chantal, Michel et Viviane, François,

ses fils et leur compagne ;

Samuel, Cédric et Hélène, Julie et Benoit, Caroline et Nicolas, Pauline et Christopher, Jérémy et Héloïse, ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

ainsi que toute sa famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Denise BÉJOT

née SAUVAGE

décédée le 22 octobre 2023,

à l'âge de 95 ans.

Ses obsèques seront célébrées lundi 30 octobre 2023, à 10h30, en l'église de Sassenay.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir

André BEJOT

son époux

Ghislaine

Elisabeth

Jocelyne

ses belles-filles.