Selva Électronique s’engage pour la féminisation des métiers dans l’industrie

À l’instar de nombreux domaines de la vie quotidienne, la parité et l’égalité entre les femmes et les hommes peinent à évoluer dans le monde professionnel. Et à l’intérieur de ce dernier, l’industrie n’échappe pas à cette réalité. En effet, selon une étude de l’INSEE datant de février 2022, la part des femmes évoluant dans ce secteur d’activité est de seulement 28,5 %. En revanche, si cette sous-représentation stagne depuis plusieurs années, la féminisation des métiers du secteur industriel est pourtant au cœur des enjeux d’inclusion, de diversité, de compétitivité et de croissance économique des entreprises

Là où le manque de représentativité des femmes est fortement marqué sur des postes de technicien.nes ou d’opérateurs.trices, elles y sont majoritaires chez Selva Électronique. Experte dans la conception et la fabrication de cartes et de systèmes électroniques pour les industries et marchés multi-secteurs, l’entreprise Selva Électronique, basée à Vallet (44) et à Chalon-sur-Saône (71), comptait dans ses effectifs 72 % de femmes en 2022. Elle a également obtenu l’année dernière la note de 95/100 suite au calcul de l’index d’égalité Femmes-Hommes.

Soucieuse d’encourager la présence des femmes dans les métiers de l’industrie, Selva Électronique a participé, en septembre dernier, à l’événement VIVA FACTORY organisé par le Grand Chalon.

LES MULTIPLES VERTUS DE LA MIXITÉ PROFESSIONNELLE

Parmi les 170 collaborateurs.trices travaillant chez Selva Électronique, près des 3/4 sont des femmes et ces dernières sont représentées dans l’ensemble des services de la société, que ce soit sur des postes d’ingénieure, d’acheteuse, d’opératrice (câbleuse, soudeuse...) ou en fonction support. Pour David HÉRIAUD, l’équilibre homme-femme au sein de l’entreprise est un atout : « La grande diversité des tâches dans notre industrie de l’électronique nous permet de composer nos équipes de femmes ou d’hommes, sans distinction. Nos métiers du câblage requièrent de la dextérité manuelle dans le geste de précision. Le pilotage des robots quant à lui demande de la rigueur et de l’aisance informatique. Il s’agit là de compétences non genrées. De même, je suis optimiste à propos de l’attrait des métiers techniques et d’ingénierie auprès des promotions d’étudiant.e.s de plus en plus féminines. »

Selon l’UIMM, 250 000 postes sont à pourvoir chaque année en France dans les filières industrielles.



Alors que le déficit de main d’œuvre se fait déjà sentir, les professionnels redoublent d’effort pour faire connaître la réalité de ce secteur d’activité qui propose en moyenne des salaires supérieurs de 13 % (vs. les autres secteurs d’activité) et qui a connu un fort recul de la pénibilité grâce à la robotisation et la digitalisation des process.

UN ENGAGEMENT CONCRET DE LA PART DE SELVA ÉLECTRONIQUE



Selva s’engage en faveur de la mixité professionnelle pour favoriser la diversité des équipes et enrayer les difficultés de recrutement, problématique cruciale dans le secteur industriel. L’entreprise mène notamment des actions de sensibilisation dans les établissements scolaires et universitaires pour casser les représentations stéréotypées des métiers scientifiques et techniques, et faire connaître l’apprentissage au travers des témoignages de plusieurs de ses collaboratrices.

Du 21 au 23 septembre, Selva Électronique a également participé à l’événement VIVA FACTORY, organisé à Chalon sur Saône. Fortement engagé en faveur de la réindustrialisation du territoire, le Grand Chalon souhaite contribuer au renforcement de l’attractivité des métiers industriels et des formations qui y mènent afin d’accompagner les entreprises locales face au grand défi du recrutement. VIVA FACTORY a réuni 2 000 visiteurs.

Selva a eu l’occasion d’échanger avec certain.e.s d’entre eux sur son activité hautement importante pour accompagner les différents secteurs d’avenir dans lesquels évoluent ses clients (aéronautique, sécurité, industrie, énergie, etc.) et sur ses nombreux projets notamment son développement de la robotisation.

Suite à cet événement, Selva se réjouit de l’intérêt que les jeunes portent sur l’industrie. Les regards changent sur des métiers encore trop inconnus. « La montée en puissance de la robotique et la palette de ses débouchés séduisent autant les garçons que les filles pour des carrières au cœur des technologies d’avenir. C’est très concret comme le prouve le nombre de candidatures et de manifestations d’intérêt que nous avons reçues durant l’événement. Ce public de jeunes filles et jeunes garçons découvre que l’Industrie peut les aider à se projeter sur le métier qu’ils exerceront demain », évoque David HÉRIAUD.