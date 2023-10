A Saint Germain les Buxy, sortez sur les traces des animaux sauvages

En juillet 2022, la Communauté de Communes Sud Côte Chalonnaise a été lauréate de l’appel à projet de l’Office Français de la Biodiversité pour la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Intercommunale sur 22 communes.

Dans ce cadre, de nombreux inventaires naturalistes seront réalisés pour combler les lacunes au niveau du territoire.

Un volet important est dédié à la sensibilisation et à l’animation.

Cet Atlas va se dérouler sur 2 années avec un programme complet d’animations proposées aux habitants pour leur faire découvrir la biodiversité de notre territoire.

La 15ème et dernière animation de l’année sera consacrée à la découverte des traces et indices laissés par les animaux sauvages dans les bois de La FERTÉ, en partenariat avec la Ligue de Protection des oiseaux, un de nos partenaires sur ce projet.

Dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité intercommunale mis en place par la Communauté de communes Sud Côte Chalonnaise, M. Pierre AGHETTI de la LPO proposera une balade dans les bois de La Ferté. Il mettra à disposition des jumelles et amplificateurs sonores.

Il y aura la possibilité de réaliser des moulages d’empreintes.

La visite se déroulera sur la commune de SAINT-GERMAIN-LES-BUXY au départ de la Mairie.

Il est conseillé de prévoir de bonnes chaussures et une tenue adaptée.

Cette balade est destinée aux adultes et enfants de plus de 6 ans. INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES auprès de la LPO : saone-et-loire@lpo.fr