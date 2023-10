Les Lycéens d’Arts plastiques du Lycée Saint Charles créatifs et solidaires.

Le clin d'oeil info-chalon.com

La classe de première Spécialité Arts Plastiques a eu l’honneur de remettre le chèque Bol de riz du lycée Saint Charles à l’association Tidawt. L’opération Bol de riz se déroule chaque année dans les établissements scolaires ; au lycée Saint Charles, c’est Hélène Du Couedic qui fédère les lycéens pour cette action. L’association bénéficiaire chalonnaise Tidawt, œuvre au Niger pour développer un atelier musique avec des cours gratuits pour les enfants et les jeunes d’un quartier défavorisé au nord de Niamey la capitale.

Séverine De Marco, Adjointe du Lycée, a signé un chèque géant d’un montant de 487 euros au profit de Tidawt. En effet, les lycéens se mobilisent chaque année auprès de diverses associations par des actions et des rencontres, pour sensibiliser à l’ECM, Education à la Citoyenneté Mondiale et à la solidarité internationale.

Tidawt, qui signifie « ensemble », est une association que les élèves connaissent bien car depuis deux ans ils participent au dispositif Tandems Solidaires de la Région Bourgogne Franche Comté. Grâce aux Tandems Solidaires et BFCI, Bourgogne Franche Comté International, les élèves ont deja organisé deux concerts du groupe Tisdass, des musiciens du Niger qui jouent du rock touareg et qui sont les créateurs de l’atelier musique Tidawt à Niamey.

À partir de ces rencontres, les élèves d’arts plastiques ont réalisé une grande fresque sur la 6e extinction de masse et une exposition sur les ODD, Objectifs de Développement Durable, incontournables dans leur éducation. Cette année les jeunes ont réalisé un magnifique jeu de cartes de 7 familles « Reines d’Afrique, légende et réalité ». Ce thème a été choisi pour sensibiliser aux droits des filles et à l’égalité.

Les élèves d’arts plastiques travaillent en groupe sur chaque étape : déterminer différents thèmes de recherches, regrouper les personnages dans une famille et créer 7 familles, illustrer chaque carte en dessinant à la main puis en numérique, terminer par la règle du jeu, l’arrière des cartes et enfin, fabriquer le boîtier. Ce jeu est destiné aux 50 enfants de l’atelier musique Tidawt au Niger. il montre que des femmes puissantes ont fait l’histoire de l’Afrique ainsi que les légendes contées.

Les enfants au Niger ont besoin de connaître leur culture musicale et artistique africaine. Mettre les femmes africaines en avant est aussi un engagement de la part des élèves chalonnais et de l’association Tidawt. Le Niger traverse des moments difficiles et l’Atelier Musique Solidaire Tidawt doit poursuivre l’apprentissage de la musique et des arts aux plus jeunes et leur ouverture.

Les lycéens de Saint Charles sont prêts à poursuivre l’aventure créative en arts visuels. Notre prochaine exposition sur les ODD de déroulera en novembre pendant le Festival des Solidarités. Pour le prochain Tandems Solidaires, nous avons l’idée de créer des cartes ludiques sur les correspondances des alphabets, toujours à destination des enfants de Tidawt.

Vous pouvez suivre cette opération sur https://tidawt.fr/ ou Arts plastiques Saint Charles sur FB et instagram

