Le Comité de Chalon-sur-Saône de la FNACA en assemblée générale

Fondée le 21 septembre 1958, au plus fort de la Guerre d'Algérie, la Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (FNACA) est une association française d'anciens combattants d'Afrique du Nord. Elle se présente comme la première association nationale avec 358 505 membres et 3560 sections locales et départementales.

À Chalon-sur-Saône, le Comité local de la FNACA tenait ce jeudi 26 octobre, 12 heures, son assemblée générale au Clos Bourguignon.

Avant d'accueillir le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, et son conseiller chargé de mission Mémoire et monde patriotique, Serge Rosinoff, le président du Comité de Chalon-sur-Saône de la FNACA, Jean-François Drillien, a fait son allocution, laquelle comprenait l'ordre du jour, la présentation des points abordés lors de cette assemblée générale avant une minute de silence pour honorer la mémoire de 17 membres de la section locale.

C'était aussi l'heure d'approuver le procès-verbal du bilan de l'année dernière. Ainsi, c'est Jean-Claude Arnoux qui a lu le rapport d'activités, Jacky Dubois le rapport financier, avant que le vérificateur aux comptes, Jean Mazoyer, ne fasse son rapport où il apparaît que le comité local accuse un déficit de 1300 euros.

Tous les rapports susmentionnés ont été approuvés à l'unanimité.

Le président a repris la parole pour rendre un vibrant hommage à Jacques Drappier et Maurice Reboule, deux membres de la FNACA de longue date récemment disparus.

Il était temps également d'élire les membres du comité pour la période 2023-2024. Ainsi, sept nouveaux candidats se sont présentés : Nicole Peutot, André Roberjot, Robert Cléau, Jacqueline Coste, Isabelle Tillier, Gisèle Montagne et Gérard Litaudon.

Les nouveaux membres se réuniront le mardi 14 novembre à la Maison des Associations - Espace Jean Zay pour procéder au vote des fonctions de chacun. Quant à Jean-François Drillien, il devient président honoraire du comité local.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati