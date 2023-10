Après les «France», et les «Europe», les Vétérans du Judo Club Chalonnais se rendent au championnat du Monde à ABU DHABI !

Quelle saison pour le groupe de Vétérans du Dojo de la rue de la paix !

Après les médailles de Bronze au championnat de France pour Christophe CHARDIN et Jérôme RION, puis une 7ème place au championnat d’Europe pour Manu MICALI et de nouveau le Bronze pour Jérôme RION en Juin dernier en Slovénie, les voici à l’assaut du championnat du Monde Vétérans dans une semaine à ABU DHABI, la capitale des Émirats Arabes Unis.

Pour ce périple, Manu et Jérôme, ont su mettre toutes les chances de leur côté en multipliant les entraînements de Judo et de préparation physique grâce à la disponibilité de Yann DU CLOSEL et de ses élèves. Ils ont aussi pu comptés sur le magasin Intersport Chalon pour les Kimonos et les dossards, la salle de Crossfit « 1789 Crossfit »pour l’accessibilité à leur équipement ainsi que le comptoir des Fer/Aubade, la ville de Chalon sur Saône et un mécène pour le soutien logistique et financier.

Départ prévu mardi prochain depuis PARIS pour une compétition de haut vol, avec 65 pays , 6 continents et 1054 athlètes attendus sur place.

Compétition prévue le jeudi 2 Novembre pour nos 2 gaillards et nul doute que Yann DU CLOSEL, le coach,et les autres camarades d’entraînements suivront la compétition de près.