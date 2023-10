55 Judokas pour le 1er stage de la saison !

Comme à l’accoutumée, les éducateurs du Judo Club Chalonnais ont donné rendez vous aux enfants désireux de passer un moment convivial et sportif dans leur discipline de prédilection.

Ce sont 55 jeunes qui se sont donc retrouvés pour 2 jours complets lors de ces vacances d’Automne. Yann DU CLOSEL et Frédéric MAZUE, les 2 professeurs de l’association, accompagnés de jeunes ceintures noires du club, ont su allier techniques d’apprentissages et jeux éducatifs, tout ceci dans une ambiance de partage entre petits et grands. Roulades, mobilité, chutes avants et arrières, travail sur les immobilisations et les enchaînements techniques debout, sans oublier les combats, bref, un vrai coup d’accélérateur pour les Judokas de la rue de la paix.