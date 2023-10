La Rock'n Burgundy Party est reportée

Pour des raisons de plannings, cette soirée organisée par la Tournerie à LaPéniche es reportée sine die. Plus de détails avec Info Chalon.

Organisée par la Tournerie, la Rock'n Burgundy Pary qui devait avoir lieu ce samedi 28 octobre au soir à LaPéniche a été reportée pour des raisons de plannings.

De nombreux artistes et groupes devaient s'y produire comme Zebra Pompadour, les Mooritz, Pete Sputnik, Turbodancing 108FM et Queen Elvis.

Alors garde bien au chaud votre gomina, votre chemise psyché préférée et votre look de rockeur le plus assumé car la Rock'n Burgundy Party se jouera bientôt !

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati