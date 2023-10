Le Studio 70 a fait salle comble avec le concert de Thierry Peinado

Dimanche 29 octobre, Thierry Peinado, accompagné de musiciens, donnait rendez-vous à 14 heures 30 au Studio 70 pour un concert unique d'une heure et demie.

Un joli succès pour le chanteur qui n'a pas raté son retour, distillant pendant une heure et demie des messages d'amour à l'égard de son public. Chauffés à blanc, les 120 spectateurs ont accueilli Thierry Peinado avec ferveur.

Ce dernier ne pouvait qu'être satisfait car il s'est produit dans une salle comble. C'est simple, il ne restait plus une place assise lorsque la troupe chalonnaise Poupoupidou, en première partie, a ouvert le bal en interprétant des tubes français bien connu du grand public (Idées Noires, Si jamais j'oublie, Dès que le vent soufflera, Elisa et Mon mec à moi) pour le plus grand plaisir de l'assistance.

Les premières parties, Thierry Peinado en connaît un rayon puisqu'il en avait lui-même fait et pas des moindres (Gérard Lenorman, Michel Fugain, etc). En 1988, il sort chez EMI son premier 45 tours composé avec les frères de Thierry Pastor, puis un second chez Carrere (Bats-toi) au profit de la mucoviscidose. Quelques années plus tard, il sort chez DOM un nouvel album intitulé «Entre 2 signes opposés».

Après une longue absence, c'est lors du confinement que l'artiste a décidé de reprendre la scène, proposant au passage sa version de «Mon Manège à moi» avant de sortir en 2019, un nouveau single «M'asseoir à tes côtés».

À noter que le concert était aussi l'occasion de présenter en avant-première son clip «Le temps».

Thierry Peinado a pour projet de réaliser un spectacle scénarisé sur la vie de Michel Berger.

C'était pour lui, l'occasion de présenter son nouvel EP intitulé «Seul au Monde», un album de 5 titres (Tu veux tout changer, Le temps, Ta voix qui résonne, Seul au monde et Le temps piano voix) disponible pour la modique somme de 8 euros sur thierrypeinado.com.

(Avec l'aimable contribution de Laurent Bon)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati