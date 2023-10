AVIS DE DECES - Madame Marie-Madeleine BOUCHARD

GERGY



Louis BOUCHARD, André BOUCHARD et Michèle,

ses frères et sa belle-sœur ;

ses neveux, ses nièces

et leurs enfants ;

ses cousins et ses cousines,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Madeleine BOUCHARD



survenu le 26 octobre 2023,

à l'âge de 76 ans.

Ses obsèques religieuses seront célébrées jeudi 2 novembre 2023, à 14 heures, en l'église de Gergy.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.