Halloween Party ce mardi avec Brunchy Time

Venez vivre l'ambiance Halloween au restaurant éphémère situé au 56 Avenue Boucicaut. Plus de détails avec Info Chalon.

Brunchy Time vous donne rendez-vous ce mardi 31 octobre au restaurant éphémère, situé 156 avenue Boucicaut, pour son Halloween Party.

Et pour mieux plonger dans l'ambiance, le restaurant a été entièrement décoré aux couleurs d'Halloween pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Au programme, distribution gratuite de bonbons dès 15 heures, un atelier maquillage, des activités et un goûter pour 5 euros à partir de 16 heures, un buffet pour les petits avec boissons à partir de 18 heures, du karaoké pour adultes à 10 euros, frites et hot dogs en supplément à partir de 18 heures.

N'hésitez pas à venir déguisés, de nombreux cadeaux à gagner !

Pour de plus amples informations, contactez le 07 71 45 33 77.

(Photos gracieusement fournies par Bachir Naouali)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati