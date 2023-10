Plan interrégional État-Régions « Plan Rhône-Saône 2021-2027 » - 475 millions d’euros mobilisés par l’État, les Régions, EDF et CNR pour l’axe Rhône-Saône sur la période 2021-2027

Les partenaires du Plan Rhône-Saône ont signé, en septembre dernier, le nouveau contrat de plan interrégional État-Régions (CPIER) de la troisième période du Plan Rhône-Saône. Ce contrat finalise leurs engagements financiers qui s'élèveront à plus de 475 millions d’euros sur la période 2021-2027. Des échanges sont en cours pour un engagement supplémentaire qui pourrait atteindre 175 M€ dédiés au report modal sur l’axe Méditerranée-Rhône-Saône.

Le Plan Rhône-Saône, programme de développement durable autour du Rhône et de la Saône initié en 2007, est fondé sur un partenariat qui regroupe l’État et ses établissements publics (Voies Navigables de France et Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse), les Régions d’Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d’Azur, CNR et EDF, avec le concours de l'Union européenne (32 M€ s’ajoutent aux 475 M€ de financement des partenaires).

Le Plan Rhône-Saône permet :

• de partager entre partenaires des objectifs communs pour le développement durable autour du Rhône et de la Saône :

• de soutenir des opérations portées par les acteurs du territoire qui répondent à ces objectifs.

Cette 3e génération de contrat de plan interrégional met en avant la transition écologique et climatique des activités et des territoires avec 7 objectifs thématiques :

• Favoriser la résilience des territoires et des activités face aux inondations

• Développer un transport fluvial performant et écologique

• Restaurer la biodiversité et la qualité de l’eau et préserver l’équilibre quantitatif

• Développer un tourisme durable au profit des territoires le long de l’axe

• Favoriser la transition énergétique et l’écologie industrielle et territoriale autour du fleuve et de son affluent

• Accompagner l’agriculture rhodanienne dans son adaptation au changement climatique

• Poursuivre les actions transversales de recherche, d’éducation au territoire liées au fleuve et à son affluent, de projets de territoire, de communication et d’appui à la gouvernance de l’axe.



La préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, coordonnatrice de l’axe Méditerranée Rhône Saône, le préfet de la région et le conseil régional Bourgogne-Franche-Comté ont salué ce partenariat renouvelé, lors d'une visite du port de Pagny.



Le port de Pagny fera l’objet d’investissement importants dans le cadre du CPIER 2021-2027

La modernisation du port de Pagny s’inscrit dans le schéma de développement portuaire de la Saône en Bourgogne Franche Comté réalisé en 2022.

En 2024, le Syndicat mixte du Technoport de Pagny prévoit l’aménagement de deux aires de manutention dans la zone du port public pour les conteneurs et les produits vrac (grumes, bois, produits métallurgiques...)

Coût total prévisionnel de l’opération : 1 000 000 € HT avec une forte participation de l’État et de la Région Bourgogne Franche-Comté.

Quelques exemples d’opérations financées 2021 - 2023 :

Exemples d’actions sur l’axe :