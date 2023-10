Espace Nautique - Lucie a souhaité partager son coup de gueule

Depuis 30 ans, je fréquente la piscine, alors cette fois, trop, c’est trop ! J’ai décidé de prendre ma plume …

En effet, c’est la première fois en 30 ans que je vois la piscine fermée une journée entière, le lundi précisément, en pleine période estivale et de surcroît par canicule ! Raison invoquée : le manque de personnel. Je connais de nombreux jeunes Chalonnais qui disposent de tous les brevets nécessaires. Où travaillent-ils ? Dans d’autres régions où ils sont mieux rémunérés pour leur saison. La gestion des effectifs est un vrai problème, même en dehors de l’été. En effet, actuellement, sans 4 maîtres-nageurs qui cumulent un emploi/retraite, elle ne pourrait pas ouvrir par manque d’effectif ! Et on prétend ouvrir de nouveau la piscine de St Rémy, fermée, depuis 4 ans …. L’attractivité du métier n’est pas seule en cause. Il semble nécessaire de repenser la politique salariale, car les techniciens eux aussi désertent pour aller vers d’autres collectivités plus rémunératrices.



Les horaires d’hiver : l’hiver commence très tôt à l’Espace Nautique … le 10 septembre. Chacun est conscient de la dite précarité énergétique. Cependant, fermeture des bassins à 19h00 et fermeture de la caisse à 18h15 ? Quid de l’ouverture les lundi, mardi, jeudi et vendredi à partir de 16h30 les après-midis. Pourquoi pas plus tôt ? En pleine période hivernale, les habitants du Grand-Chalon vont-ils faire le trajet en fin de journée pour trouver une piscine glaciale, dans les bassins et à l’extérieur ? La réponse est NON : j’en ai fait le constat l’année dernière.



La politique tarifaire : malgré la fermeture du sauna et du hammam, les tarifs n’ont pas été adaptés. Pire, la semaine promotionnelle a été supprimée, en pleine période inflationniste ! Des investissements sont prévus, soit … mais que dire de ces investissements prévisionnels au regard des sommes colossales investies pour l’équipe de l’Elan Chalon ! La fréquentation est en chute libre … comment comptez-vous avec cette politique faire revenir les usagers à l’Espace Nautique ?



A moins d’un an des Jeux Olympiques, je constate que Chalon est la ville du sport, certes … mais pas de tous les sports, et pas pour toutes et tous.

Lucie