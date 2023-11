Chalon Aïkido en déplacement à Fontaine Lès Dijon

120 pratiquants, venus de toute la Bourgogne et de la Franche-Comté étaient présents tout au long du week-end pour suivre la formation de deux hauts gradés de la Fédération Française d’Aïkido et de Budo, G. AILLOUD 7e Dan et X. DUFAU 6e Dan

Le samedi était ouvert à tous les pratiquants, le dimanche était réservé aux enseignants.

En Aïkido il n’y a pas de compétition, les stages sont propices à vaincre la routine d’une pratique « entre soi » et à proposer à chacun des voies de progrès, de se préparer à un passage de grade. Ce sont aussi des occasions de rencontres et d’aspects inhabituels de la pratique, … Et ce sont toujours des moments conviviaux !

Prochain rendez-vous pour nos pratiquants, stage départemental samedi 4 novembre à Mâcon ouvert à tous.

Pour ceux ou celles qui souhaiteraient nous rejoindre, il est toujours temps. Séance d’essai gratuite aux heures de pratique à la Maison de Sports de Chalon sur Saône (pour plus de détails, https://www.chalon-aikido.com )