Entre le badminton Saint-Marcel et le Chalon sur Saône Canoë Kayak.. une nouvelle pratique sportive en perspective ?

Entre Jonathan Souillot, Président du Badminton Club Saint-Marcel et Pierre Gonthey - Président du CSCK, le club de Canoë Kayak, les discussions sont toujours de mise, tant les deux compères se connaissent bien. Entre ces deux là, les deux pratiques sportives ne sont jamais bien loin, d'autant plus que l'un et l'autre participent à la vie active des deux clubs sportifs. De là, à imaginer une prochaine soirée badminton-Canoë sur la Saône... il n'y a qu'un pas. A vrai dire, on est à peu près sûr qu'ils ont un plan dans un coin de la tête .. tant qu'ils ne nous font pas le coup d'une épreuve nocturne !

L.G