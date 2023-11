Tempête Domingos : Ça va se compliquer en Saône et Loire !

La tempête Domingos commencera à nous impacter en milieu de nuit de samedi à dimanche, avec un pic attendu entre 2h et 5h du matin sous des averses accompagnées de rafales localisées mais potentiellement puissantes selon la page Facebook Météo71.

