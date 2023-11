Carton plein pour pour le spectacle «Et pendant ce temps Simone veille !» à la Salle Marcel Sembat

Plus de 550 personnes se sont rendues samedi soir à la Salle Marcel Sembat pour assister à la pièce immanquable qui revient sur 60 ans de féminisme. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 4 novembre 2023, c'est dans le cadre d’une action culturelle que l'Association Nationale des Membres de l'Ordre National du Mérite de Saône-et-Loire (ANMONM 71) donnait rendez-vous à 20 heures 30, à la Salle Marcel Sembat, pour assister à la pièce «Et pendant ce temps Simone veille !».

Une pièce immanquable qui revient sur 60 ans de féminisme revisités avec beaucoup d'humour, de la lutte pour l'avortement à la procréation médicalement assistée, autour de quatre générations de femmes. Ce voyage dans le temps est ponctué par les interventions d'une fantasque et grinçante Simone Veil qui nous rappelle les dates importantes de cette quête d'une égalité entre hommes et femmes qui s'est faite à force de combats, de désirs et de doutes.

Juste avant la représentation, Joëlle Arnoult-Gonot, l'administrateur général de l'ANMONM, en a profité pour présenter à l'assistance le rôle de l'Ordre National du Mérite.

Avec plus de 550 personnes pour sa première représentation à Chalon-sur-Saône, «Et pendant ce temps Simone veille !» a renconttré un énorme succès.

Mais pas de panique si vous avez raté cette soirée, il est encore possible d'assister à la pièce ce dimanche 5 novembre, à 15 heures. Et cerise sur le gâteau, l'ANMONM 71 offre des places gratuites pour assister à la pièce à la mise en scène déjantée et colorée.

Pour pouvoir en bénéficier, rendez-vous une heure avant le début du spectacle au guichet pour un placement libre.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati