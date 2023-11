BETCLIC ELITE - Le faux-pas de l'Elan Chalon face aux Mets de Levallois

Il y a des parties où l'adversaire du jour est en supériorité sans contestation possible et puis il y a des matchs comme celui de samedi soir au Colisée où l'Elan a cafouillé sur tous les points.

Pas grand chose à retenir de ce match qui restera dans les annales des plus mauvaises prestations des joueurs chalonnais pour cette saison sportive (enfin on l'espère). Finalement, l'article publié par info-chalon.com quelques heures avant la rencontre s'est révélé quelque peu prémonitoire. Levallois, lanterne rouge du championnat avec 8 matchs et 8 défaites au compteur avait l'envie... Face à eux, l'Elan Chalon, sans doute rassuré par ses prestations de début de saison, s'est dit que ça allait passer !

Les Chalonnais ont été dépassés en l'espace de quelques minutes malgré l'ouverture du score. Dès les 5 premières minutes de jeu, le ton de la soirée est donné, et Chalon ne fera que courir après son adversaire. On ne compte plus les mauvaises relances, les passes hasardeuses, les rebonds pas à la hauteur de l'Elite, des pertes de balle à foison... Ce samedi soir, ce sont des Chalonnais dépassés par les événements qui ont donné une bien mauvaise image sportive. On retiendra pour autant la belle partition de Mathieu Missonnier tant en défense qu'en attaque, donnant un peu de jus aux rouge et blanc, guère motivés par l'enjeu du soir.

Un match à oublier très rapidement et surtout des joueurs qui ont sans doute pris trop d'assurance sur ce début de saison pour déconsidérer leurs adversaires du soir. Une bien belle manière de rappeler que le sport reste le sport et quand on ne prend un match par dessus la jambe, la sanction tombe. L'Elan Chalon s'incline sur le score de 86 à 92, et s'installe à la 13e place du championnat. La prochaine rencontre se jouera contre la SIG Strasbourg, concurrent immédiat au maintien à ce stade, le 11 novembre toujours au Colisée. En attendant, on compte sur Savo pour remettre les pendules à l'heure dans les vestiaires.

Laurent Guillaumé