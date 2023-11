Bruit de la rue # 12 de Chalon dans la Rue : Venez découvrir le spectacle de sortie de résidence de Marc Prépus ‘Man.e.s’

Le communiqué de presse !

Le 11 novembre, Marc Prépus sera l’invité du Bruit de la rue #12 de Chalon dans la rue où il présentera des extraits de Man.e.s, l’un des volets du triptyque Foutre Diable. Foutre Diable, c’est l’histoire de Marc, adopté par Satan à l’âge de 9 mois. Et vous savez quoi ? C’est cool. Son père l’initie aux grands arts du spectacle et lui confie le don « de souffle du démon », qui lui permet de se transformer en démon musicien et de voir la vie autrement que comme on nous l’a apprise. Voir la vie autrement, c’est s’inventer une histoire, un monde. Un monde qui aurait pu exister et qui peut-être existe au fond si on y croit vraiment. C’est refuser le patriarcat et porter une parole politique avec des talons de 15 centimètres de haut.

Foutre Diable se décline en 3 formes : un concert de hip-hop métal Queer (été 2024), une web série fantastique et musicale et “Man.e.s” un spectacle de rue musical (été 2025). Le 11 novembre, Marc Prépus présentera des extraits de Man.e.s à travers des lectures de textes, des compositions, des extraits. L’artiste, rappeur, performeur, bricoleur de hip-hop électroménager, immergera dans son univers et dans cette histoire si personnelle.