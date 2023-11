Première répétition à la salle du Pôle associatif Paul Langevin

Porteuse de nombreux projets artistiques et musicaux dans tout le département, la Confédération Musicale de France (CMF) de Saône-et-Loire, en partenariat avec la Ville de Chalon-sur-Saône, vous donne rendez-vous pour la 2ème édition du concert «Noël en chœur!» , dans le cadre de Féérie de Noël.

Le concert au lieu le samedi 16 décembre 2023, à 17 heures, sur les marches de l'Hôtel de ville (ou au Studio 70 en cas d'intempéries).



C'est donc encadrés par Marie-Noëlle Potot, la cheffe de chœur, et Mathieu Potot au piano, que 53 choristes de toutes les chorales du Chalonnais et des environs sont venus répéter pour la prelière fois à la salle du Pôle associatif Paul Langevin ce dimanche 5 novembre.

Et, comme nous le soulignent Éliette Gien et Josiane Blavier, respectivement la vice-présidente et la trésorière de la CMF de Saône-et-Loire, l'ambiance était aux retrouvailles pour bon nombre d'entre eux et la joie, d'autant plus que projet est mené de main de maître par Marie-Noëlle Potot à qui nous devons la réussite de la première édition de ce concert l'année dernière, où cette chorale éphémère a joué «pour la Paix de Noël».

Et de paix des cœurs, nous en avons (plus que) besoin au regard du tourbillon des guerres et des crises qui agitent la planète.

La vice-présidente de la CMF de Saône-et-Loire nous précise que, si le temps le permet, la chorale pourra déambuler dans les rues du centre-ville en chantant, et ainsi animer à sa manière le quartier Saint-Vincent, avant de se rendre sur les marches de l’Hôtel de ville et émerveiller petits et grands.

La seconde répétition est programmée pour le samedi 9 décembre, de 10 heures à 12 heures, tojours à la salle du Pôle associatif Paul Langevin, et la troisième le matin du 16 décembre au Studio 70, aux mêmes heures.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati