Punaises de lit... la manne financière derrière la psychose générale

Hantise des Français, les punaises de lit font non seulement couler beaucoup d'encre depuis quelques mois mais ont également un impact économique non négligeable ! Entre le coût élevé de la désinfestation et les arnaques qui se multiplient, la prudence est de mise.

L'ennemi public numéro 1 est un insecte hétéroptère de la famille des Cimicidae, mesurant entre 5 et 7 mm de long. Son crime : se délecter de sang humain, en causant jusqu'à 90 piqûres en une seule nuit qui laisseront des taches rouges responsables de douloureuses démangeaisons. Si d'après le gouvernement, le plus ancien parasite de l'homme avait disparu de notre vie quotidienne dans les années 50, il a effectué son grand retour dans plusieurs pays dès les années 90 et connaît aujourd'hui une recrudescence en France. Et tandis que la psychose monte, certains se frottent les mains…



UNE INFESTATION RÉELLE

Bien plus discrètes que des cafards ou des rats et autrement plus agressives, les punaises de lit sont un vrai fléau puisqu'une fois qu'elles ont élu domicile chez vous, elles sont particulièrement difficiles à déloger. Et une telle infestation n'arrive pas qu'aux autres ! D'après une enquête Ipsos réalisée pour l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) : « 11 % des foyers français ont été infestés par des punaises de lit entre 2017 et 2022 ». Or, « il n'y a pas de lien entre le niveau de revenu d'un foyer et le fait d'être victime d'une infestation » puisque ces insectes profitent surtout de nos déplacements ! Selon cette étude, près de 40 % des infestations proviennent d'un séjour à l'hôtel ou dans une autre location de vacances, tandis que 20 % sont issues de l'achat de matériel d'occasion et que dans 16 % des cas le domicile était déjà infesté à l'arrivée des nouveaux habitants.



LE PRIX DE LA PEUR

Au cœur d'un buzz médiatique, les punaises ont fait la Une de l'actualité mais aussi des réseaux sociaux au cours des derniers mois, au point de provoquer un vent de panique. Comme le souligne un sondage réalisé en octobre par l'institut Selvitys auprès de 2000 personnes pour la plateforme Ctendance.fr, 67 % des participants redoutent d'être infestés et 48 % estiment que cette médiatisation crée une psychose. D'ailleurs, l'attention accrue autour de ce parasite incite bon nombre de sondés à modifier leurs habitudes : 32 % prennent moins les transports en commun, 32 % ont diminué leurs achats d'occasion (vêtements et meubles), 30 % ont réduit les sorties au cinéma ou au théâtre et 26 % fréquentent un peu moins les hôtels.



Alors que ces secteurs tentent de préserver leurs activités en communiquant sur les mesures de prévention sanitaire mises en place pour limiter les risques, bon nombre de particuliers se ruent sur les insecticides et soi-disant professionnels pour prévenir ou se débarrasser des indésirables… au risque de tomber dans des traquenards.

Autorités et associations de défense de consommateurs ont en effet alerté sur l'apparition d'arnaques ciblant les victimes des punaises de lit. En tête de liste, méfiez-vous des produits miracles vendus sur internet qui sont, au mieux, inefficaces et, au pire, dangereux pour la santé. De même, évitez de faire appel à n'importe quel exterminateur de nuisibles trouvé sur le web ou par le biais d'une petite annonce, sans quoi vous pourriez bien payer le prix fort pour un service inefficace ! D'autant plus qu'une telle désinfestation coûte cher : près de 900 € en moyenne d'après l'Anses.



Julie Polizzi



LES BONS RÉFLEXES

Vous redoutez des punaises de lit ? Comme le rappellent les autorités, la première étape indispensable est de nettoyer de fond en comble votre logement avec un aspirateur (dont vous jetterez le sac), une brosse et un appareil à vapeur sèche à haute température (120 °C), tandis que le linge de lit et les vêtements seront lavés à 60 °C et si possible séchés avec le mode chaud d'un sèche-linge.



L'utilisation de produits chimiques ne doit se faire qu'en dernier recours et par des professionnels en possession d'un certificat Certibiocide en cours de validité. Si vous ne parvenez pas à venir à bout de ces parasites, vous pouvez consulter la liste des entreprises qualifiées en la matière sur le portail officiel : www.Cs3d-expertise-punaises.fr .

Conseil : renseignez-vous bien en amont ! Une ligne spécifique a été mise en place dès 2020 pour répondre aux interrogations des particuliers au 0 806 706 806 (non surtaxé). Le ministère donne également des informations pratiques sur www.Stop-punaises.gouv.fr .